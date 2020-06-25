子宮頸抹片檢查得上婦科診療台 這五件事最好避免

衛福部最新公布國人十大癌症死亡率，子宮頸癌被卵巢癌擠下，掉到第11名。衛福部國健署認為，子宮頸癌死亡排名往後，可能與民眾定期接受子宮頸抹片檢查有關。但妳知道嗎？看似簡單的子宮頸抹片檢查，有些注意事項。

中山醫院婦產科主治醫師郭安妮說明，有些事抹片檢查前不宜，包括不要沖洗陰道、避免盆浴、勿放置陰道塞劑、前一夜不要有性行為、勿在月經期間接受抹片檢查。

國健署針對30歲以上女性，每年補助一次的子宮頸抹片檢查，郭安妮師提醒，只要有了第一次性行為，就應每年接受子宮頸抹片檢查。

郭安妮說明，子宮頸是子宮與陰道連接處，這個位置若出現癌變稱為子宮頸癌，台灣每年約有1500名女性發現自己罹病，600多名因此過世。衛福部國健署針對30歲以上女性補助每年一次的子宮頸抹片檢查，宣導這項篩檢「六分鐘，護一生」。

不過，臨床上有人20多歲就罹患子宮頸癌，甚至有人30歲第一次作抹片檢查就確診罹癌的病例。郭安妮建議，只要有了第一次性行為，就應該每年赴醫院自費進行子宮頸抹片檢查，費用在360元到500元不等。

絕大部分子宮頸癌經性行為感染人類乳突病毒（HPV）所致，國健署指出，一般健康女性約有9％至20%感染HPV病毒，推估女性終其一生約有二分之一的機會遭到感染。多數感染者能自行痊癒，僅少數持續感染者會演變成子宮頸癌，但女性不會知道自己是否會是那群少數之一，因此性行為後定期篩檢是有必要的。

郭安妮指出，子宮頸癌危險因子包括性行為較早、性伴侶較多、伴侶曾經有過多名性伴侶、有子宮頸癌家族病史、有自體免疫疾病等，有這些危險因子的女性，要特別注意自身健康與定期篩檢。

●抹片檢查前「五不」