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慰勞醫護防疫辛苦 衛福部估7月中前發出40億元

中央社 / 台北25日電

慰勞醫護辛勞，衛福部加發津貼。醫事司今天公布，共170家醫院提出1至3月醫護及感控人員津貼申請，總金額達新台幣8.5億元。加上其他獎勵和補助，估計到7月中約發出40億元。

因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，衛福部修訂「執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療照護及防治發給補助津貼及獎勵要點」，明定醫事及社工人員取消出國補助、醫療機構8項獎勵及醫護人員、專任感染管制人員津貼，以慰勉醫療機構及醫事人員於疫情期間辛勞。

衛福部醫事司下午發布新聞稿指出，統計至6月24日止，在醫護人員及感控人員津貼，共170家醫院提出1月至3月照護武漢肺炎疑似個案（2萬8743人次或確診個案（342例）的人員津貼申請，總金額為8.5億元。

截至6月24日止，衛福部已完成109家醫院審查作業，其中20家符合津貼發給條件，金額計2738萬元，另89家醫院因部分申請案需釐清或補件，審查人員抱持謹慎態度，要求醫院說明或補件，預計在7月上旬可撥付達3.2億元。其餘醫院申請案也持續進行作業中。

在急救責任醫院防疫獎勵方面，衛福部一次撥付全國202家急救責任醫院1至6月的防疫獎勵金，並請健保署於7月上旬協助撥款，共6.875億元。另將一併撥付1至4月的採檢量獎勵，共1265萬元給53家醫院。

此外，經查核通過設置專責病室或採檢站者，每間病室獎勵10萬元、每一採檢站獎勵20萬元；截至6月24日止，計有80家醫院，共1056間病室已完成審查及撥款，合計1億560萬元；另採檢站170家，合計3400萬元。

另獎勵醫院在1至6月疫情期間投入防疫工作，依一般病床開放數核予每家150萬元至500萬元防疫獎勵，共449家醫院、11.77億元，其中60%以上應分配予相關工作人員，預定7月中旬由健保署協助直接撥付至各醫院。另外，診所的防疫獎勵也計算中，預計於7月中旬撥付。

醫護人員配合防疫工作遭限制出國，衛福部也提供損失補助，共1萬180名醫事及社工人員取消於2月23日至6月30日間出國，申請取消出國補助金額8218萬元，已核准7798萬元（7610名），並已陸續完成撥款，餘2570人於12月31日前完成補件即可獲得補助。

石崇良說，大多數人員可在7月中旬前拿到獎勵或津貼，估計發出金額約40億元。

衛福部 出國 醫護人員

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