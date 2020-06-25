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天熱也會中風、心肌梗塞 「3要訣」防熱傷害

聯合報 / 記者陳惠惠／台北即時報導
台北街頭飆高溫，有民眾用毛巾蓋頭防曬。報系資料照片
台北街頭飆高溫，有民眾用毛巾蓋頭防曬。報系資料照片

端午連假高溫悶熱，花蓮富源中午飆到38.3度，台北測站也高達37.5度，除了防中暑，老人家、心血管病患更是熱傷害高風險族群，要加強防護。中華民國心臟基金會執行長黃瑞仁表示，高溫時心跳加快，周邊血管擴張，心臟負擔增加，可能導致心律不整；流汗過多，還會因脫水、血壓下降形成血栓，導致中風、急性心肌梗塞、肺栓塞，甚至昏倒、休克。

醫師提醒，要避免處在高溫悶熱環境過久，也不要頻繁進出冷氣房，因室內外冷熱溫差大，血管忽而收縮忽而擴張，會增加心臟負擔。

夏天許多人喜歡吃冰消暑，有高血壓、高血糖和高血脂的三高患者，以及心血管疾病患者，吃太多甜品、冰品不但會影響血糖，太冰的食物也會導致血管急速收縮，對於老年人尤其危險。

至於夏天運動，除要避免豔陽下長時間戶外運動，運動前一樣要先暖身，補充適當水分和電解質（如運動飲料）。一旦運動時出現頭暈、胸口悶痛、冒冷汗，可能發生心血管問題，應盡速就醫。

北市衛生局表示，「多喝白開水」、「選對時地」、「注意穿戴」是酷夏防暑3要訣，喝水時盡量飲用室溫的水，運動前2至3小時可先喝500cc，運動前、運動中每10至20分鐘喝200至300cc，至於醫囑須限制喝水量的病友，應詢問喝多少量為宜。

高溫 患者 衛生局

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