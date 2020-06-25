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報復性塞車！雪隧到蘇花改已塞9小時 花蓮人：回家好難

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
楊先生今晨載家人回花蓮富里，一路塞車，他嘆「以後不知道該怎麼回家了。」圖／楊先生提供
楊先生今晨載家人回花蓮富里，一路塞車，他嘆「以後不知道該怎麼回家了。」圖／楊先生提供

端午連假展開，在北部工作的花蓮遊子開車返鄉得連過國5雪山隧道、蘇花改兩大塞車地雷區，塞到天荒地老。楊姓男子清晨6時從桃園出發，以往最久6個小時就可回到富里家鄉，但今天到了下午3時還塞在蘇花改觀音谷風隧道，他大嘆「不知道以後該怎麼回家了」。

楊姓男子說，花蓮人的痛是車票搶不贏別人，只好開車。他載著老婆、妹妹和4歲的孩子回花蓮最南端的富里鄉，以前過年時也塞，但至少6個小時還到得了家，今天卻開到整個車潮「好像看不到盡頭」。

他表示，昨天晚上看新聞報導大塞車，預估了不起塞個8小時，沒想到清晨6時出發，過了新北市深坑後，時速就掉到只有20公里，雪隧塞、蘇花改也塞，到了觀音谷風隧道甚至只剩13公里，光是12公里長的觀音谷風隧道就開了快1小時。

因為塞車，根本沒有下車休息的時間，孩子包尿布還好，大人怕尿急，忍耐著少喝水，肚子餓了開餅乾吃，他預估「至少要塞12個小時」，回到家和家人團聚大概要傍晚了。

「真的塞到怕」楊先生說，看新聞說國5連塞20幾個小時，哪來的離峰時段？根本不知道什麼時候上路才適合，以後考慮從西部走南迴改回家，避開雪隧和蘇花改。

花蓮市張先生早上開車到宜蘭，只花了2個小時，上午10時回程，足足花了一倍時間。張先生說，通往蘇花改的3條路全塞，車子走走停停，而且擺交通錐分流也沒有明確指引，上蘇花改後車速只剩下10公里，甚至還一度停下來，應該是很多人悶壞了，都開車到花蓮玩。

李姓網友在臉書分享凌晨4時38分的蘇花改，黑暗中只見亮亮的車燈長龍，讓網友直呼「凌晨還塞車，太恐怖了」、「停車場停好停滿」，「不是報復性旅遊，根本就是報復性塞車」。

蘇花改今天車多，花蓮警方出動維持交通。圖／花蓮新城警分局提供
蘇花改今天車多，花蓮警方出動維持交通。圖／花蓮新城警分局提供

端午節

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