防劣質醫用口罩侵台 食藥署7月啟動邊境檢驗

因應新冠肺炎疫情，全球緊急增設口罩產線，劣質口罩事件也時有所聞。食藥署統計發現，今年上半年醫用口罩進口量已突破5400萬片，最快7月將啟動邊境抽查檢驗，防劣質口罩侵台。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）全球延燒，民眾醫用口罩使用量暴增，除了國產口罩一口氣從每天生產271萬片暴增至近2000萬片，進口醫用口罩數量也大幅攀升。

根據衛生福利部食品藥物管理署統計，去年一般醫用口罩進口量為4770萬片、N95口罩為39萬片、外科手術口罩為3830萬片。

不過，今年1月至6月15日，一般醫用口罩進口量已超越去年全年進口量達到4900萬片，N95口罩也近70萬片、比去年多出近1倍，僅外科手術口罩進口量較少，約為460萬片。

食藥署醫粧組研究員王兆儀今天接受中央社記者訪問時表示，因應疫情延燒，全球醫用口罩需求大增，口罩一片難求，世界各國相繼增設口罩產線，但劣質口罩事件卻時有所聞。

王兆儀說，國外生產的醫用口罩若要進口台灣，只要在申請查驗登記時提供細菌過濾效率、壓差等檢驗報告，經核准並取得許可證後就可進口，食藥署每2到3年會對市售醫用口罩進行品質檢驗，過去以進口量最大的中國大陸不合格率較高。

王兆儀說，因應國內醫用口罩進口量大增，且口罩品質攸關防疫成效，因此食藥署近日預告「輸入藥物邊境抽查檢驗辦法」修正草案，擬在邊境加強把關，未來醫用口罩進口的前3批都須進行逐批檢驗，合格後採每10批抽1批，確保細菌過濾率高於95%且配戴時不影響呼吸，通通合格才可進口台灣。

王兆儀指出，由於事關疫情，該草案預告期將縮短至7天，蒐集各界意見，新制最快7月上路。