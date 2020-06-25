好熱！ 花蓮富源38.3度 台東大武37.6度

花蓮富源上午11時50分出現38.3度高溫，台東大武上午11時57分也有37.6度，台北社子和台北測站、南投縣南投服務區測站也飆出37.5度。

中央氣象局說，今、明兩天西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，高溫炎熱，午後北部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

太平洋高壓及西南風沉降影響，中午前後花蓮縣縱谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市盆地，新北市、台東縣地區，桃園市、南投縣、雲林縣、宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。基隆市地區，高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號。