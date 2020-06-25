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台灣首度驗出坦布蘇病毒 陳吉仲：即日起啟動鴨場監測

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
三斑家蚊雌蚊。圖／疾管署提供
三斑家蚊雌蚊。圖／疾管署提供

台灣首度驗出人畜共通傳染病坦布蘇病毒農委會主委陳吉仲今天表示，農委會即日起啟動鴨場監測計畫，看是否也有其他鴨場感染，會端看抽驗結果，來判定未來是否將坦布蘇病毒，列為禽場例行性的監控動物傳染病。

聯合報獨家報導衛福部疾管署在去年6月進行例行病媒蚊監測時，意外從北部、中部的溼地及豬場採集的病媒蚊中，驗出新興人畜共通傳染病坦布蘇病毒；同年，11月農委會畜衛所也從中部蛋鴨場蛋鴨樣本中確認感染坦布蘇病毒；坦布蘇病毒過去四五年在中國大陸的鴨場，造成重大危害；台灣驗出坦布蘇病毒，也因此成為繼馬來西亞、中國大陸、泰國之後，第四個發現此病毒的國家。

陳吉仲今天參加位於凱道上端午立西瓜活動，他表示，農委會會提出經費，委請更多專家了解坦布蘇病毒的傳染途徑，究竟是如何從境外來傳進台灣，又是如何在台灣禽場間傳播，部論是蛋鴨與肉鴨，都會再全數清查抽驗，雖然並非坦布蘇病毒還不識我國重大傳染疾病，但會比照上周的蝦十目虹彩病毒感染清除的標準作業程序進行。

他表示，由於現在並沒有科學證據與資訊台灣的坦布斯病毒會傳人；但農委會要確認這疾病會影響到蛋鴨場下蛋的程度，最近蛋鴨下蛋減少，蛋殼也比較薄，到底是因為天氣太熱產量較少，還是因為疫病影響，都必須進一步進行抽驗釐清。

陳吉仲表示，即日起會先啟動蛋鴨場的調查抽驗，檢體採集後送往農委會畜衛所進行檢測，才能知道台蛋鴨場究竟有多少禽場得到，下一步就是農方要擬定坦布蘇病毒清除計畫。

他說，現在各式新興傳染病多，不僅只是坦布蘇病毒，到底未來是否要當作固定傳染病來防治，要不要列為重大傳染病，都必須端看鴨場監測抽驗結果，以及實際的影響，若牽涉到可能禽傳人，就會比傳統的傳染病花更大心力，待抽驗完畢後，結果會第一時間對外公布。

坦布蘇病毒 傳染病 農委會

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