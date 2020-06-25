台灣首度驗出坦布蘇病毒 陳吉仲：即日起啟動鴨場監測

台灣首度驗出人畜共通傳染病坦布蘇病毒，農委會主委陳吉仲今天表示，農委會即日起啟動鴨場監測計畫，看是否也有其他鴨場感染，會端看抽驗結果，來判定未來是否將坦布蘇病毒，列為禽場例行性的監控動物傳染病。

聯合報獨家報導衛福部疾管署在去年6月進行例行病媒蚊監測時，意外從北部、中部的溼地及豬場採集的病媒蚊中，驗出新興人畜共通傳染病坦布蘇病毒；同年，11月農委會畜衛所也從中部蛋鴨場蛋鴨樣本中確認感染坦布蘇病毒；坦布蘇病毒過去四五年在中國大陸的鴨場，造成重大危害；台灣驗出坦布蘇病毒，也因此成為繼馬來西亞、中國大陸、泰國之後，第四個發現此病毒的國家。

陳吉仲今天參加位於凱道上端午立西瓜活動，他表示，農委會會提出經費，委請更多專家了解坦布蘇病毒的傳染途徑，究竟是如何從境外來傳進台灣，又是如何在台灣禽場間傳播，部論是蛋鴨與肉鴨，都會再全數清查抽驗，雖然並非坦布蘇病毒還不識我國重大傳染疾病，但會比照上周的蝦十目虹彩病毒感染清除的標準作業程序進行。

他表示，由於現在並沒有科學證據與資訊台灣的坦布斯病毒會傳人；但農委會要確認這疾病會影響到蛋鴨場下蛋的程度，最近蛋鴨下蛋減少，蛋殼也比較薄，到底是因為天氣太熱產量較少，還是因為疫病影響，都必須進一步進行抽驗釐清。

陳吉仲表示，即日起會先啟動蛋鴨場的調查抽驗，檢體採集後送往農委會畜衛所進行檢測，才能知道台蛋鴨場究竟有多少禽場得到，下一步就是農方要擬定坦布蘇病毒清除計畫。

他說，現在各式新興傳染病多，不僅只是坦布蘇病毒，到底未來是否要當作固定傳染病來防治，要不要列為重大傳染病，都必須端看鴨場監測抽驗結果，以及實際的影響，若牽涉到可能禽傳人，就會比傳統的傳染病花更大心力，待抽驗完畢後，結果會第一時間對外公布。