跳島郵輪旅程7月底上路 林佳龍：台灣首創、一定做好

日本出現一名自台返日無症狀的新冠肺炎感染者，打破我連續73天零本土新冠肺炎病例紀錄，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中更鬆口，台灣社區感染可能性一直都沒有排除，仍要提高警覺。不過端午連假首日，各地湧現人潮，再加上7月安心旅遊即將上路，外界擔心是否會受到影響。

對此，交通部長林佳龍今上午受訪時表示，只要落實防疫新生活，我們還是可以正常出遊，就這一點來講，目前指揮中心沒有新的管制，我們就是做好宣導。

林佳龍說，本來我們的大眾運輸本來就是入站要量測體溫、戴口罩，車站內保持社交距離，車廂裡面雖然開放飲食，不過在社交距離的情況下，還是要戴好口罩。

此外，對於有旅行社和郵輪公司提出申請跳島郵輪旅遊，林佳龍表示，指揮中心已表達原則上是支持，交通部也做好規畫，郵輪就像一個社區，只要做好防疫，經過一定的檢測，沒有任何的症狀，做好防護措施，我們就是落實防疫新生活。

林佳龍表示，我們交通部是協助，預計6月下旬就會公布記者會，由旅行社規畫，7月底、8月初就會有跳島郵輪，這也是台灣首創的，在疫情時期還可以有跳島郵輪的旅行，我們一定要把它做好，落實一切防疫的措施。

據了解，跳島郵輪為雄獅旅遊和基隆市政府合作，以國際郵輪「探索夢號」，推出國內跳島旅遊4天行程，以基隆為母港，行經澎湖、金門或馬祖，預計29日下周一就會召開記者會宣布相關細節。

林佳龍也提到，今天是桃機開放轉機的第一天，特別昨天請次長去巡視，我們先前做過演練，目前的量還好。因為只限華航、長榮、國泰三個集團的航班轉機，未來當然逐步擴大。且機場裡面限制八小時的停留，如果轉機旅客要購物，我們也會有專人服務，可以說做到整個空間控制的區隔，希望能夠做到人潮的分流。