國5塞車惹民怨 林佳龍卻說：要做聰明用路人、趨吉避凶

今天是端午連假首日，高公局原本預估國道要從今天清晨起才會開始出現壅塞情形，不料國道5號從昨天上午10時後車流量到目前為止都不斷，甚至到了離峰時段，也就是午夜12時至今天清晨4時，車流量也未斷過，今上午更是數度出現「紫爆」狀態，不少駕駛人抱怨，光是從板橋開到宜蘭就花了4個小時，簡直可以開到台南了。

對此，交通部長林佳龍今上午前往高速公路局北部行控中心視察，對於連假塞車狀況，卻說同一個路段、在一定時間內，車潮增加了兩成，我們的道路本來就不堪負荷，「所以要做一個聰明的用路人」，掌握1968App，掌握所有即時路況，不要在尖峰時間、特定路段，「自己要去塞」，「我覺得做一個聰明的用路人」、「趨吉避凶」，掌握最好的時間和道路，就能夠比較快速到達目的地。

林佳龍表示，今天是端午連假的第一天，他來視察我們高公局的行控中心，最主要是這次連假，是在我們解封、國旅大爆發的情形之下，也如同我們高公局的預估，整個交通量，昨天就比去年增加9％，今年到上午9時增加了兩成，我們也運用所有可能疏導措施，希望能夠維持交通的順暢。

林佳龍表示，因為車多，自然還是會有塞車的情形，希望大家能夠多利用1968App、幸福公路的資訊平台。

林佳龍還說，目前所有用過有效的疏導措施大概都傾囊而出，我們可以說是以嚴正以待的態度因應，包括像是高乘載的管控、閘道儀控、夜間免收費、開放路肩等。在此也要特別要呼籲用路人，要掌握高乘載管制的時間，如果你是三人以上，利用高乘載的時間上路，很明顯會比較快。

林佳龍表示，其他像是多利用離峰時間、替代道路，就像我們也發現台61線目前還是比較順暢，南北向也可以多多利用，公共運輸方面增加雙鐵的班次，還有加掛車廂，甚至是台北到花蓮的客運也都有加班，呼籲民眾多多利用公共運輸，走替代道路，利用高乘載，決定上高速公路的時間。

林佳龍提醒，要注意行車安全，不要疲勞駕駛，像早上就有事故，為了排除就會回堵，請大家務必不要疲勞駕駛，能夠平安的上路。

林佳龍說，四天的連假，我們當然預期國人出遊的心情，一定要充分掌握我們提供的資訊平台，選擇適當的時間、走最好的路線，快樂出門，平安回家。

對於這次連假首日塞車情況嚴重，外界質疑是否會要求高公局再改進？林佳龍說，我們要特別嘉勉我們高公局的同仁，連假堅守崗位，服務大眾，幾乎把歷年來可以用的疏導措施都用上了，且是建立在過去大數據的資料上不斷修正，連同昨天到今天的交通量也都如同他們的預估，同仁都很盡責，成效也有。

至於1968人潮示警功能將下架，林佳龍表示，我們會在端午連假期間還是維持提供這樣子的資訊，連假之後就會申請下架。