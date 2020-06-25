人呢？ 國五往宜蘭塞爆 宜蘭景區上午遊客卻沒預期多

今天端午節連假首日，國5往宜蘭車潮大爆發，持續從昨天塞到今天，不過，宜蘭各景區上午卻未見龐大人潮，遇假日爆滿的人氣景點的清水地熱還有停車位，冬山河親水公園外來遊客少，通常一早衝抹茶山的五峰旗風景區，停車場215個車位，到上午10時15分才客滿。

「咦！人潮去那裡呢？」有業者分析，如果外地遊客，有的人潮過境宜蘭，繼續往花東去，看蘇花改一早也塞車就知道，而留宿在宜蘭的有的是國5塞車塞到累了，還在休息沒醒，預計中午過後陸續出門玩，而在地遊客則因端午節傳統習俗，中午要拜拜，因此，要出門玩也是下午的事。