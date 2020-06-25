人呢？ 國五往宜蘭塞爆 宜蘭景區上午遊客卻沒預期多
今天端午節連假首日，國5往宜蘭車潮大爆發，持續從昨天塞到今天，不過，宜蘭各景區上午卻未見龐大人潮，遇假日爆滿的人氣景點的清水地熱還有停車位，冬山河親水公園外來遊客少，通常一早衝抹茶山的五峰旗風景區，停車場215個車位，到上午10時15分才客滿。
「咦！人潮去那裡呢？」有業者分析，如果外地遊客，有的人潮過境宜蘭，繼續往花東去，看蘇花改一早也塞車就知道，而留宿在宜蘭的有的是國5塞車塞到累了，還在休息沒醒，預計中午過後陸續出門玩，而在地遊客則因端午節傳統習俗，中午要拜拜，因此，要出門玩也是下午的事。
「應該是像暴雨前的寧靜，下午及晚上遊客就會統統跑出來了！ 」有飯店業者表示，宜蘭的飯店、民宿端午連假訂房率高達8成以上、甚至客滿的很多，顯示遊客超多，預料各景區下午開始應該人潮就會大湧現，尤其是夜市，應該會擠到爆。
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