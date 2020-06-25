國旅逐步振興 端午連假北市飯店訂房率上升
今天是端午連假首日，不僅國道塞爆，台北市部分飯店的訂房率也達7成以上，甚至客滿，代表民眾「報復性出遊」的意願，受日本留學生染疫影響不大。
隨著2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情趨緩，政府也紛紛推出振興方案，雖然一名在南部就學的日本留學生昨天確診，但民眾出遊意願似乎不受影響，國道從24日就開始出現壅塞，其中國道5號塞爆一整夜。
台北市觀傳局則針對端午連假與飯店合作推優惠，盼刺激民眾出遊意願，像是部分飯店價格下殺5折，還有住宿超值優惠專案等。
台北美福大飯店行銷公關部協理龔臻瑜告訴中央社記者，飯店包裝自己的特色，推出餐食與住宿專案，端午連假的訂房率高達9成。
龔臻瑜說，值得觀察的是，美福屬於商務型飯店，往年都是國際客居多，去年到飯店住宿的台灣人僅有10%，但端午連假訂房者當中，北台灣的遊客就佔一半，推測疫情期間，大家已「悶太久」，會想利用連假出門吃美食、放鬆一下。
台北寒舍品牌暨媒體公關處資深經理吳欣蓉告訴中央社記者，國旅在疫情趨緩後已慢慢振興，艾美酒店5月假日的餐飲訂席幾乎滿席，6月同樣全滿，特別是端午4天連假，表現相當亮眼。
吳欣蓉表示，艾麗酒店住房也幾乎全滿，餐飲訂席則達8成。
另外，大直英迪格酒店今天、明天的訂房率客滿，週末也有8成。
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