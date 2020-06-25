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她抽30年菸突胸痛、呼吸困難 檢查發現竟罹惡性腫瘤
基隆近日一名菸齡30年的婦人，長久以來一直有咳嗽、痰多的情形，但她沒有在意，這陣子又多了胸痛、呼吸困難的症狀，在家人堅持下才願意就醫。到經衛生福利部基隆醫院電腦斷層發現有腫瘤，切片診斷證實是惡性腫瘤。她嚇了一大跳，也聽從醫師建議，把菸戒了，並接受治療。
阿鳳（化名）因為工作關係，菸齡已超過30年，長久以來一直有咳嗽、痰多的情形，她認為這對有抽菸習慣的人來說很常見。不過這陣子卻出現胸痛、呼吸困難的症狀，在家人堅持下才願意就醫。經衛生福利部基隆醫院胸腔內科黃翰禮醫師作完胸部電腦斷層報告後發現，於左上肺葉有一顆約5.1公分腫瘤。
黃翰禮說，根據衛生福利部統計顯示，近40年來，肺癌始終位居台灣十大癌症死因第一名，且威脅性隨著年紀的增長而提高，肺癌的死亡率高出肝癌許多、存活率較低，反而對國人的健康威脅最大，因而被稱為台灣的「新國病」。
黃翰禮表示，因為肺癌早期症狀表現並不明顯，容易被民眾忽略或以為是其他疾病造成，因而延誤診斷及治療的黃金時期。罹患肺癌的病人，主要是長期暴露在高危險因子下的影響居多，吸菸是肺癌最大的危險因子，約占70%到80%。
若與吸菸者同住，暴露在二手菸的環境下，會增加得到冠狀動脈心臟病及肺癌的風險，比一般不抽菸的民眾高出20%到30%。
黃翰禮指出，高危險群可先至門診諮詢，由專業醫師判斷是否需要進行篩檢，或作定期預防性的追縱等評估。像阿鳳出現持續咳嗽、咳痰帶有血絲或咳血、呼吸急促且出現喘鳴聲、持續胸痛、聲音沙啞、骨關節疼痛或無預警的體重下降、食慾不振等症狀，則建議民眾應盡速就醫，以利及早診斷與治療。不同的分期，治療的方式不同，包括手術切除、化學治療、放射線治療、標靶治療及免疫治療等。
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