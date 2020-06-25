花蓮縣縱谷恐極端高溫 全台11縣市好熱

中央氣象局上午更新高溫資訊，太平洋高壓及西南風沉降影響，今天中午前後花蓮縣縱谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。

台北市盆地，新北市、台東縣地區，桃園市、南投縣、雲林縣、宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。基隆市地區，高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號。

避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

高溫區域：

橙色燈號（38度以上）：花蓮縣。

橙色燈號（連續3日36度以上）：新北市、桃園市、台北市、雲林縣、南投縣、台東縣、宜蘭縣。