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熱爆！11縣市飆高溫 鄭明典指尤其北部和花東縱谷
中央氣象局代理局長鄭明典在臉書表示，今天南部沿海可能稍降溫，但是基本天氣型態沒有大變化，北台灣、花東縱谷區還是熱。
受到太平洋高壓及西南風沉降影響，中央氣象局表示，今天中午前後花蓮縣縱谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市盆地，新北市、台東縣地區，桃園市、南投縣、雲林縣、宜蘭縣近山區或河谷等8縣市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。基隆市地區，高雄市、屏東縣近山區或河谷等三縣市為黃色燈號，請注意。
氣象局也提醒，今天新竹、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東、金門、澎湖等8縣市，紫外線都達到危險級，雙北等13個縣市，紫外線達過量級，呼籲民眾小心防曬。
今、明兩天西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬 祖大多為多雲到晴，高溫炎熱，午後北部、東北部地區及其他 山區有局部短暫雷陣雨。
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