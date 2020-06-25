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端午連假首日6大地雷路段 國5清晨南下路段紫爆大塞車

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
國道多處路段今晨壅塞。圖／取自高公局網站
國道多處路段今晨壅塞。圖／取自高公局網站

今天端午連假第一天，高速公路局說，預估國道交通量為110-130百萬車公里，為年平均平日 (87百萬車公里)1.4倍，其中南向交通量可達70百萬車公里，為年平均平日的1.6倍。

國道多處路段今晨壅塞，上午5時30分南下回堵長度包括：國3（汐止）往國5南入4公里、國3（木柵）往國5南入2公里、石碇（106乙）南入4.5公里。

國5南港系統到頭城南下路段壅塞，時速低於30公里，尤其石碇到坪林南下路段紫爆，時速低於18公里。國1中壢到楊梅、湖口服務區到竹北的南下路段，以及國3三鶯到大溪南下路段都壅塞，時速只有21到30公里。

今天相關疏導措施包括：7-12時國1國3國5南向高乘載管制、全日封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南下入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局預判今天壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段，建議南向用路人下午時段出發。

新竹 國道 坪林

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