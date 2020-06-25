端午連假高溫上看38度 吳德榮：明起午後慎防較大雨勢

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至下周二台灣持續位於滯留鋒之南，低層為西南風的暖平流帶來暖空氣；中層則在太平洋高壓邊緣，但仍有沉降增溫的貢獻；所以比被太平洋高壓直接籠罩，更容易出現高溫。

今天至下周二各地區最高溫大約都在36、37度左右，地理環境較特殊如縱谷、盆地或過山沉降，偶爾出現38度以上極端高溫，要注意防曬、防中暑。今天北部25至37度、中部24至37度、南部24至36度、東部23至38度。

他說，今天端午上午因海陸風環流的轉換，與西南風的交互作用，西南部有局部短暫陣雨；午後各地山區的局部陣雨或雷雨的機率，有較大雨勢。

明天至下周二低層水氣增多，清晨上午因海陸風環流的轉換，與西南風的交互作用，中南部有局部陣雨；午後各地有局部陣雨或雷雨，並有較大雨勢的機率。下周三天氣類似、但雲層增多，降雨更明顯，高溫略微下降。