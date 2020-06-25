台灣肝病研究權威陳定信辭世 享壽76歲

台灣肝病研究權威、中研院院士陳定信24日下午因胰臟癌逝世於台大醫院，享壽76歲。中研院表示，陳定信為台灣推動B型肝炎防治的重要舵手，對台灣肝癌研究貢獻卓著。

「我們永遠懷念他！」中研院院長廖俊智表示，陳定信畢生投入肝病研究，不僅推動台灣社會落實B肝疫苗施打政策，更發明C型肝炎合併療法，奠定台灣肝病硏究的世界地位，對於台灣社會與全世界皆有卓越貢獻。

中研院表示，今年新冠肺炎疫情爆發之際，陳定信雖然身體微恙，卻仍義不容辭地答應擔任中研院COVID-19研究團隊顧問，不僅在防疫與研發上給予專業意見，更無私地分享心得，針對研究單位應該如何與政府部門合作給予實際建議。

中研院表示，陳定信是台灣肝病權威，師承台灣肝病研究之父宋瑞樓院士。陳院士雖非博士出身，但律己甚嚴，一生在基礎學術研究上精耕不輟。

陳定信從臨床病症中找出肝病原因，不僅發現台灣肝炎、肝硬化、肝癌的元兇是B型肝炎，而且也發現B型肝炎為母子垂直感染。他熱愛台灣，設法將所學化為實際行動，以解決台灣社會重大健康問題，因而力抗各界壓力，全力推動新生兒全面接種B肝疫苗的公衛政策。此舉讓台灣新生兒B肝感染率從16%降到1%以下，更讓台灣自1986年起成為全球第一個大規模施打B型肝炎疫苗的國家。

陳定信畢業於台大醫學院。1992年，他以當時最年輕之姿當選中研院第19屆生命科學組院士，隨後更擔任中研院16至24屆評議員、基因體研究中心特聘講座，同時也是國立台灣大學醫學院附設醫院肝炎研究中心創始主任、國立台灣大學終身特聘教授暨講座教授。

陳定信曾獲中華民國二等景星勳章、美國B型肝炎基金會布倫伯格獎、美國肝病學會會士、第4屆總統科學獎、美國肝病學會傑出臨床教育家/導師獎、教育部國家講座、美國國家科學院外籍院士等學術殊榮肯定。