聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣肝帝陳定信病逝 期許台灣根除C肝提前達標

聯合報 / 記者魏忻忻／台北即時報導
有台灣肝帝之稱的中研院士、台大醫學院教授陳定信今天下午過世，各界震驚與哀悼。圖／本報資料照片
有台灣肝帝之稱的中研院士、台大醫學院教授陳定信今天下午過世，各界震驚與哀悼。圖／本報資料照片

有台灣肝帝之稱的中研院士、台大醫學院教授陳定信今天下午過世，各界震驚與哀悼。陳定信對台灣肝炎防治貢獻卓著，防治Ｂ肝有成之後，更努力消除C肝，他曾在參加C肝防治專家會議中親筆寫下「消除C肝、超越世衛、政府決心」，期待我們能在2025年根除C肝，超越世衛組織訂下的目標。

台灣肝臟研究學會、基隆市肝病防治協會與聯合報健康事業部於2018年及2019年連續兩年舉辦C肝防治專家會議，陳定信皆有參與。他留下「消除C肝、超越世衛、政府決心」的親筆字是在2018年舉行的「救Ｃ肝，一個不漏」專家會議，他表示，這是他覺得台灣在肝炎防治上應該努力的方向。

提到台大肝炎團隊，一般人都知道在B肝防治上成果斐然，其實台大肝炎研究團隊也發現，在台灣，慢性C型肝炎是導致肝硬化及肝細胞癌的第二大殺手，僅次於慢性B型肝炎。當時，全世界用干擾素治療C型肝炎，成效不佳，雖40%的人有一些效果，但大多數停藥後就復發。

當時陳定信在《刺胳針》發現，瑞典有醫師用雷巴威林治療C型肝炎，他立即想到臨床上治療嚴重感染症，採行多種抗生素一起併用，或許干擾素和雷巴威林合併使用，也可治療C型肝炎。於是台大展開相關研究，結果顯示，干擾素加雷巴威林合併療法，效果遠優於單獨使用干擾素，甚至成為全球標準療法。

直到2016年，口服C肝藥物上市，近幾年藥物發展迅速，取代干擾素加雷巴威林，甚至讓C型肝炎病毒有可能被消滅。陳定信曾經在受訪時強調，台灣肝炎防治在世界相當傑出，成果是醫界、學界、公共衛生界共同努力，民間組織也都貢獻，但其實政府的介入是最重要的，政府積極介入，才可能有效推動。

陳定信表示，台灣一直是防治肝炎的前段班，2016年，世界衛生組織訂下2030年消除肝炎的目標。他認為台灣有望搶先於2025年達成根除C肝的目標，目前已開放所有C肝患者都可用藥，但很多人不曉得自己感染C型肝炎，需透過篩檢找出這群人。產官學一起打拼，2025年達標應不是問題。

「救Ｃ肝，一個不漏」專家會議：http://tasl.org.tw/news/content.asp?newsID=91

已故中研究院士陳定信曾在參加C肝防治專家會議時，親筆寫下「消除C肝、超越世衛、政府決心」，期待我們能在2025年根除C肝。</p><!--7--><p> </p><p> 圖／本報資料照片
已故中研究院士陳定信曾在參加C肝防治專家會議時，親筆寫下「消除C肝、超越世衛、政府決心」，期待我們能在2025年根除C肝。

圖／本報資料照片

B型肝炎 C肝 台大

延伸閱讀

台灣肝帝陳定信病逝 研究成果創台灣模式引領國際

對抗新興傳染病 陳建仁建議加強人才交流培育

台灣肝帝陳定信過世 台灣醫界痛失「定海神針」

高醫大發現 B、C肝雙重感染者 3成8可能B肝復發

相關新聞

台灣肝帝陳定信過世 台灣醫界痛失「定海神針」

有台灣肝帝的中研院士、台大醫學院教授陳定信今天下午過世，享壽77歲（1943年出生）。

吃葡萄乾能補鐵救貧血？ 營養師的解答讓人超驚訝

電影裡俊美的「吸血鬼」臉色蒼白、手腳冰冷，但日常生活中如此，小心是貧血。不少人擔心自己貧血，總花盡心思補鐵，其中吃葡萄乾...

榮總研究：發炎性腸道疾病患者 失智症風險較高

台北榮民總醫院研究團隊的研究報告指出，罹患包括潰瘍性結腸炎和克隆氏症在內的發炎性腸道疾病患者，出現失智症的風險是沒有罹患...

四縣市豪雨大雨特報！氣象局：明也很熱但午後慎防大雨

中央氣象局稍早針對四縣市發布豪雨大雨特報，其中屏東縣雨勢最大，受到對流發展影響，有豪雨的可能。氣象局說，明天是端午連假第...

西海岸拚離岸風電將打148根樁 環團憂施工搶快毀生態

離岸風電施工逐漸步入高峰，今年西海岸將施打148根樁，環團質疑，空拍機遇上惡劣海象恐不易蒐證，也難以監控夜間工程及噪音，...

台灣肝病研究權威陳定信辭世 享壽76歲

台灣肝病研究權威、中研院院士陳定信24日下午因胰臟癌逝世於台大醫院，享壽76歲。中研院表示，陳定信為台灣推動B型肝炎防治...

台灣肝帝陳定信病逝 期許台灣根除C肝提前達標

有台灣肝帝之稱的中研院士、台大醫學院教授陳定信今天下午過世，各界震驚與哀悼。陳定信對台灣肝炎防治貢獻卓著，防治Ｂ肝有成之...

台灣肝帝陳定信病逝 研究成果創台灣模式引領國際

肝臟權威陳定信今天病逝，他有台灣「肝帝」之稱，畢生鑽研B型及C型肝炎研究及診治，樹立醫師科學家榜樣，研究成果更為臨床治療...

抗暑第四招！祛濕祛熱 夏日養生才消暑

台灣夏日氣溫年年增高，天熱容易口渴嘴饞不忌口，各種冰品吃下肚也同樣會對身體造成負擔，醫師提醒民眾除了要預防中暑之外，也要注意心血管問題，在食用冰品方面注意不要過量，並且確實補充水分，勤防曬，以下幾個消暑小訣竅，讓夏天也可以很「Cool」！

男子爬樓梯運動 體重未減膝蓋先痛

45歲楊姓男子在先前防疫期間覺得體重增加，便以爬樓梯當運動來減重，不料一段時間後，他兩邊的膝蓋在晨間出現僵硬情形，如果久...

抗暑第三招！消暑小物拯救熱浪侵襲

夏日高溫讓人身體都快溶化，出門3分鐘臉上就出油，走路10分鐘就已經汗流浹背，但有了消暑小物，不僅讓身體從頭到腳變得清爽，還能療癒身心靈，以下精選各種消暑小物，扭轉整個夏日的狼狽。

南迴鐵路電氣化 藍皮客解憂列車110年修復續駛

南迴鐵路電氣化預計年底完工，台東到高雄行車時間也將評估縮短1小時；至於外界關心被稱為解憂列車的藍皮客車，估將於明年10月...

熱門新聞

獨／新興人畜共通傳染病坦布蘇病毒 台灣首度由蚊驗出

台灣肝帝陳定信過世 台灣醫界痛失「定海神針」

肉粽沾什麼最對味？她曝「無可取代的神醬」 老饕讚：真的不能少

IKEA桃園店7月22日熄燈 出清價300項商品3折起

蝦皮超市端午連假天天下午5點限量開賣5色「中衛口罩」

一張圖看懂端午連假天氣 氣象局：依舊炎熱

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。