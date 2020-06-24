台灣肝帝陳定信病逝 期許台灣根除C肝提前達標

有台灣肝帝之稱的中研院士、台大醫學院教授陳定信今天下午過世，各界震驚與哀悼。陳定信對台灣肝炎防治貢獻卓著，防治Ｂ肝有成之後，更努力消除C肝，他曾在參加C肝防治專家會議中親筆寫下「消除C肝、超越世衛、政府決心」，期待我們能在2025年根除C肝，超越世衛組織訂下的目標。

台灣肝臟研究學會、基隆市肝病防治協會與聯合報健康事業部於2018年及2019年連續兩年舉辦C肝防治專家會議，陳定信皆有參與。他留下「消除C肝、超越世衛、政府決心」的親筆字是在2018年舉行的「救Ｃ肝，一個不漏」專家會議，他表示，這是他覺得台灣在肝炎防治上應該努力的方向。

提到台大肝炎團隊，一般人都知道在B肝防治上成果斐然，其實台大肝炎研究團隊也發現，在台灣，慢性C型肝炎是導致肝硬化及肝細胞癌的第二大殺手，僅次於慢性B型肝炎。當時，全世界用干擾素治療C型肝炎，成效不佳，雖40%的人有一些效果，但大多數停藥後就復發。

當時陳定信在《刺胳針》發現，瑞典有醫師用雷巴威林治療C型肝炎，他立即想到臨床上治療嚴重感染症，採行多種抗生素一起併用，或許干擾素和雷巴威林合併使用，也可治療C型肝炎。於是台大展開相關研究，結果顯示，干擾素加雷巴威林合併療法，效果遠優於單獨使用干擾素，甚至成為全球標準療法。

直到2016年，口服C肝藥物上市，近幾年藥物發展迅速，取代干擾素加雷巴威林，甚至讓C型肝炎病毒有可能被消滅。陳定信曾經在受訪時強調，台灣肝炎防治在世界相當傑出，成果是醫界、學界、公共衛生界共同努力，民間組織也都貢獻，但其實政府的介入是最重要的，政府積極介入，才可能有效推動。

陳定信表示，台灣一直是防治肝炎的前段班，2016年，世界衛生組織訂下2030年消除肝炎的目標。他認為台灣有望搶先於2025年達成根除C肝的目標，目前已開放所有C肝患者都可用藥，但很多人不曉得自己感染C型肝炎，需透過篩檢找出這群人。產官學一起打拼，2025年達標應不是問題。

「救Ｃ肝，一個不漏」專家會議：http://tasl.org.tw/news/content.asp?newsID=91 已故中研究院士陳定信曾在參加C肝防治專家會議時，親筆寫下「消除C肝、超越世衛、政府決心」，期待我們能在2025年根除C肝。

圖／本報資料照片