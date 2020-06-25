聽新聞
test
0:00 / 0:00

人畜共通坦布蘇病毒新株 台灣現蹤

聯合報 / 記者彭宣雅陳婕翎／台北報導
台灣研究團隊首度在蚊子身上，發現人畜共通新興傳染病坦布蘇病毒。圖為三斑家蚊。 圖／疾管署提供
台灣研究團隊首度在蚊子身上，發現人畜共通新興傳染病坦布蘇病毒。圖為三斑家蚊。 圖／疾管署提供

我首由蚊子驗出 家禽症狀像禽流感

台灣研究團隊首度在蚊子身上，發現人畜共通新興傳染病坦布蘇病毒（Tembusu Virus，TMUV），並完成基因定序，成為繼馬來西亞、中國大陸、泰國後，第四個發現此病毒的國家，研究結果已刊登在今年五月國際期刊「病毒（Viruses）」上。該病毒在家禽症狀類似禽流感，恐對畜禽產業造成危害。

人感染無臨床徵狀 吃家禽不會染病

但衛福部疾管署副署長莊人祥說，該病毒不會使人類出現臨床徵狀，民眾無須過度恐慌。感染科醫師也研判，該病毒傳播途徑為病媒蚊傳播，民眾吃家禽不會有感染風險。

計畫主持人、疾管署病媒病毒及立克次體實驗室博士研究員舒佩芸說，去年六月進行病媒蚊監測時，在北部濕地的環紋家蚊及中部豬舍附近的三斑家蚊身上，發現坦布蘇病毒，這也是台灣首度監測出坦布蘇病毒。

舒佩芸說，坦布蘇病毒與登革病毒、茲卡病毒日本腦炎病毒都一樣屬於黃病毒屬，該病毒有超過卅種以上的病毒株，台灣發現的是新型病毒株。病毒傳播途徑與日本腦炎相類似，可透過蚊蟲叮咬感染家禽，也可能經接觸被感染的家禽及汙染的環境傳播病毒，感染其他的家禽。

舒佩芸說，根據文獻顯示，中國大陸被感染的鴨子除會出現發燒及神經症狀，走路不穩、無法進食外，鴨子也生長緩慢，產蛋率下降，也可能產下來的是軟殼蛋，提醒畜牧業者需多加留意。

她說，在馬來西亞及印尼曾有報告顯示，在人身上可測到有坦布蘇病毒的抗體。在中國大陸山東省也有報導，抽驗養鴨場工人血清及口腔拭子檢測發現有坦布蘇病毒，也發現抗體，顯示病毒可能會由家禽傳播給人，但沒有明顯的疾病症狀。

莊人祥說，去年發現坦布蘇病毒可能傳染給人類後，疾管署已主動針對約符合日本腦炎通報定義者共一五○名，加驗坦布蘇病毒及抗體檢驗，全數陰性。另以現有文獻分析，該病毒不會使人類出現臨床徵狀，民眾無須過度恐慌。

中國醫藥大學兒童醫院感染科主任黃高彬說，在跨物種傳染病模式中，九成五在人類身上是不顯性感染。

坦布蘇病毒 日本腦炎 茲卡病毒 禽流感 病媒蚊

延伸閱讀

日女在台感疫 125名密切接觸者全採部分結果25日出爐

屏東今年首漢他出血熱 40歲賣肉男住家工作地抓出11鼠

全球疫情新危險階段 專家：解封過早 病毒反撲

相關新聞

台灣肝帝 陳定信胰臟癌逝

享壽77歲 防治肝炎貢獻卓著

台灣肝帝陳定信過世 台灣醫界痛失「定海神針」

有台灣肝帝的中研院士、台大醫學院教授陳定信今天下午過世，享壽77歲（1943年出生）。

暴飲暴食心情會變好？ 小心血糖大起大落更憂鬱

肚子餓令人不開心，但大吃美食能讓心情變好嗎？站在腦科學的觀點來看，如果常餓過頭，再利用大吃大喝來安慰自己的壞心情，只會塑...

四縣市豪雨大雨特報！氣象局：明也很熱但午後慎防大雨

中央氣象局稍早針對四縣市發布豪雨大雨特報，其中屏東縣雨勢最大，受到對流發展影響，有豪雨的可能。氣象局說，明天是端午連假第...

去年鴨場通報產蛋率降 驗出坦布蘇病毒

農委會家畜衛生試驗所去年十一月，也從中部的蛋鴨場檢驗出坦布蘇病毒，農委會防檢局為此還開了專家會議確認。專家認為，台灣的氣...

人畜共通坦布蘇病毒新株 台灣現蹤

台灣研究團隊首度在蚊子身上，發現人畜共通新興傳染病坦布蘇病毒（Tembusu Virus，TMUV），並完成基因定序，成...

醫病天地／她咳2個月 竟是對養貓過敏

一名28歲女子租屋在外、養貓相伴，因咳嗽超過2個月，看過幾次醫師，症狀仍無改善，尤其夜裡特別容易咳，嚴重影響睡眠品質，導...

台灣肝病研究權威陳定信辭世 享壽76歲

台灣肝病研究權威、中研院院士陳定信24日下午因胰臟癌逝世於台大醫院，享壽76歲。中研院表示，陳定信為台灣推動B型肝炎防治...

一夜打鼾千次暫停呼吸 術後還他好眠

宜蘭一中年男子整晚打鼾上千次，近日還因常會暫停呼吸長達數十秒，讓太太提心吊膽。就醫確診為「睡眠呼吸中止症」，手術切除多餘...

台灣肝帝陳定信病逝 期許台灣根除C肝提前達標

有台灣肝帝之稱的中研院士、台大醫學院教授陳定信今天下午過世，各界震驚與哀悼。陳定信對台灣肝炎防治貢獻卓著，防治Ｂ肝有成之...

健康你我他╱噴灑防蚊液 隨身帶麻油

隨著酷暑盛夏的到臨，蚊子也漸漸多起來了，尤其最近炎熱天氣更增添蚊子的猖狂，稍不注意，馬上被叮得滿身包。為避免傳染到登革熱...

健康主題館／通用化旅遊 玩得無障礙

新冠肺炎疫情趨緩，國旅正夯，端午節連續假期今天開始，正是一家大小出遊好時機。為了讓家有坐娃娃車的小寶寶、行動不便的長輩、...

熱門新聞

獨／新興人畜共通傳染病坦布蘇病毒 台灣首度由蚊驗出

台灣肝帝陳定信過世 台灣醫界痛失「定海神針」

肉粽沾什麼最對味？她曝「無可取代的神醬」 老饕讚：真的不能少

IKEA桃園店7月22日熄燈 出清價300項商品3折起

蝦皮超市端午連假天天下午5點限量開賣5色「中衛口罩」

一張圖看懂端午連假天氣 氣象局：依舊炎熱

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。