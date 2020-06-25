人畜共通坦布蘇病毒新株 台灣現蹤

我首由蚊子驗出 家禽症狀像禽流感

台灣研究團隊首度在蚊子身上，發現人畜共通新興傳染病坦布蘇病毒（Tembusu Virus，TMUV），並完成基因定序，成為繼馬來西亞、中國大陸、泰國後，第四個發現此病毒的國家，研究結果已刊登在今年五月國際期刊「病毒（Viruses）」上。該病毒在家禽症狀類似禽流感，恐對畜禽產業造成危害。

人感染無臨床徵狀 吃家禽不會染病

但衛福部疾管署副署長莊人祥說，該病毒不會使人類出現臨床徵狀，民眾無須過度恐慌。感染科醫師也研判，該病毒傳播途徑為病媒蚊傳播，民眾吃家禽不會有感染風險。

計畫主持人、疾管署病媒病毒及立克次體實驗室博士研究員舒佩芸說，去年六月進行病媒蚊監測時，在北部濕地的環紋家蚊及中部豬舍附近的三斑家蚊身上，發現坦布蘇病毒，這也是台灣首度監測出坦布蘇病毒。

舒佩芸說，坦布蘇病毒與登革病毒、茲卡病毒及日本腦炎病毒都一樣屬於黃病毒屬，該病毒有超過卅種以上的病毒株，台灣發現的是新型病毒株。病毒傳播途徑與日本腦炎相類似，可透過蚊蟲叮咬感染家禽，也可能經接觸被感染的家禽及汙染的環境傳播病毒，感染其他的家禽。

舒佩芸說，根據文獻顯示，中國大陸被感染的鴨子除會出現發燒及神經症狀，走路不穩、無法進食外，鴨子也生長緩慢，產蛋率下降，也可能產下來的是軟殼蛋，提醒畜牧業者需多加留意。

她說，在馬來西亞及印尼曾有報告顯示，在人身上可測到有坦布蘇病毒的抗體。在中國大陸山東省也有報導，抽驗養鴨場工人血清及口腔拭子檢測發現有坦布蘇病毒，也發現抗體，顯示病毒可能會由家禽傳播給人，但沒有明顯的疾病症狀。

莊人祥說，去年發現坦布蘇病毒可能傳染給人類後，疾管署已主動針對約符合日本腦炎通報定義者共一五○名，加驗坦布蘇病毒及抗體檢驗，全數陰性。另以現有文獻分析，該病毒不會使人類出現臨床徵狀，民眾無須過度恐慌。

中國醫藥大學兒童醫院感染科主任黃高彬說，在跨物種傳染病模式中，九成五在人類身上是不顯性感染。