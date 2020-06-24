台灣肝帝陳定信病逝 研究成果創台灣模式引領國際

肝臟權威陳定信今天病逝，他有台灣「肝帝」之稱，畢生鑽研B型及C型肝炎研究及診治，樹立醫師科學家榜樣，研究成果更為臨床治療定錨，讓台灣模式成世界典範。

台大醫院醫師證實，陳定信下午因胰臟癌病逝於台大醫院，他所帶領的研究團隊氣氛哀戚。家屬低調不願對外回應。

根據過去的訪談資料，陳定信投入肝病研究與其父親有關。陳定信在1971年跟隨「台灣肝病之父」已故台大醫學院教授宋瑞樓，日以繼夜投入肝炎研究。

陳定信大四那年，父親罹患肝癌，群醫束手無策，父親從發病到過世只有短短4個月，一家人突然失去依靠，也讓他感受到肝病病人及家屬所苦；尤其肝病病患發病多在中年，家庭支柱一夕倒下，讓他立志投入研究和臨床工作，幫助廣大「肝苦人」。

在數十年前，台灣每6人就有1人是B型肝炎帶原者，陳定信與研究團隊發現，B型肝炎是由帶原的母親傳染給新生兒。這些研究發現，也奠定台灣防治B型肝炎基礎。

陳定信1978年隨宋瑞樓走出實驗室，並以研究成果說服政府實施肝炎防治政策；1984年政府根據已故美籍流行病學專家畢思理和台北榮民總醫院醫師羅光瑞在新生兒臨床試驗的結果，啟動B型肝炎疫苗注射計畫，讓台灣成為全世界第一個大規模施打B型肝炎疫苗的國家，迄今造福台灣800萬名年輕人，免於B型肝炎的威脅。

當時推動B肝疫苗全面施打曾引反面意見，陳定信在過去受訪時曾透露，自己面對排山倒海的批評並沒有退縮，「對的事情，要義無反顧去做。」為了安撫民眾，他跟宋瑞樓兩人上廣播、電視台宣導，用淺顯易懂的語言，告訴廣大民眾新生兒施打B型肝炎疫苗重要性。

在C肝治療，陳定信帶領的團隊完成台灣C肝病毒基因定序，也研發出以短效型干擾素搭配雷巴威林治療慢性C型肝炎，為之後以長效型干擾素合併雷巴威林的治療奠下基礎。

台大醫院副院長吳明賢晚間接受中央社記者採訪時表示，陳定信數十年來關心研究進展，也熱愛教學，儘管早已退休，每天仍到辦公室從事研究工作，且到臨床指導後進。陳定信樹立了醫師科學家的榜樣，帶領許多優秀的後輩為台灣貢獻所長。

研究成果可為臨床治療扎根，吳明賢說，自己印象很深刻，從前擔任住院醫師時曾聽陳定信說過，當醫師看病，一次只能救一個人；但透過好的研究，可以一次幫助很多人。因重視研究的精神，陳定信帶領的研究團隊享譽國際，台灣不管是肝病研究或臨床治療都是世界一流水準。

此外，吳明賢說，陳定信也非常有台灣本土意識，扎根台灣、放眼國際。過去台灣消化系醫學會曾一度因中國因素，差點被國際消化系醫學會除名；當時也是因陳定信的國際名望和台灣在肝病領域的佳績，讓國際不容忽視。