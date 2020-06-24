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台灣肝帝陳定信過世 台灣醫界痛失「定海神針」

聯合報 / 記者邱宜君魏忻忻／台北即時報導
陳定信畢生從事B型肝炎研究，早年跟隨有台灣肝病之父美譽的已故台大醫學院教授宋瑞樓從事研究，發現台灣肝病的元凶是B型肝炎病毒，也發現B型肝炎病毒主要透過垂直感染，從母體直接傳染給新生兒。 圖／本報資料照片
陳定信畢生從事B型肝炎研究，早年跟隨有台灣肝病之父美譽的已故台大醫學院教授宋瑞樓從事研究，發現台灣肝病的元凶是B型肝炎病毒，也發現B型肝炎病毒主要透過垂直感染，從母體直接傳染給新生兒。 圖／本報資料照片

有台灣肝帝之稱的中研院士、台大醫學院教授陳定信今天下午過世，享壽77歲（1943年出生）。

陳定信自1973年完成住院醫師訓練、擔任台大醫院主治醫師開始，踏上肝病研究之路，此後台灣基礎肝病的重大研究成果，幾乎都參與其中，包括最早證實台灣肝炎、肝硬化、肝癌的主要元兇就是B型肝炎病毒，以及B型肝炎主要透過母子垂直傳染，促使台灣推動新生兒全面施打B肝疫苗這項重大公衛政策。

陳定信畢生從事B型肝炎研究，早年跟隨有台灣肝病之父美譽的已故台大醫學院教授宋瑞樓從事研究，發現台灣肝病的元凶是B型肝炎病毒，也發現B型肝炎病毒主要透過垂直感染，從母體直接傳染給新生兒。

40年前，台灣每6個人就有1個人是B型肝炎帶原者，陳定信與研究團隊發現，B型肝炎是由帶原的母親傳染給新生兒，因此開始推動政府展開B型肝炎疫苗預防注射，結果證實疫苗預防注射，大幅降低肝細胞癌發生率，使醫學教科書從此改寫，讓台灣年輕人免於B型肝炎的威脅。

此外，當C型肝炎1989年在美國被確認後，台大肝炎團隊完成台灣C肝病毒基因定序，也研發出以短效型干擾素搭配雷巴威林治療慢性C型肝炎，為之後以長效型干擾素合併雷巴威林的治療奠下基礎。近年因C肝全口服藥物的問世，陳定信帶頭出面呼籲應以治療當做預防，促使政府擬定C肝新藥健保給付政策，讓台灣早日達成根除C肝的目標。

對於陳定信過世，家屬先不對外說明，請大家多給他們一些空間。據了解，陳定信今年三月罹患胰臟癌，持續在台大接受治療中，今天下午於台大醫院過世。

陳定信的學生、中研院士陳培哲表示，陳定信是台灣醫學界的「定海神針」，陳定信對醫學的貢獻，三言兩語說不完，一篇報導、一本書都談不盡。他說，仰望著這樣的典範，台灣的醫學界將會繼續努力做下去。

B型肝炎 台大醫院 肝病 醫師

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