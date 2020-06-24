影／高溫來襲！今用電量創6月新高 花蓮明恐飆38度高溫

全台飆高溫，今(24)日高溫資訊諸多縣市達到紅色燈號，用電量也在今日下午2時15分來到3716.95萬瓩，破了今年與6月歷史新高。紫外線預報更是在新竹、宜蘭、高屏及東部地區還有離島都呈現「紫爆」，中央氣象局預報員王品翔表示，今日最高溫落在台北盆地下午1時29分高達38.2度，為歷年來6月預測到的第三高溫紀錄。至14時30分，全台已有10個測站出現逾37℃高溫，分布在台北市、新北市、花蓮縣、南投縣和宜蘭縣。

受到太平洋高壓及西南風沉降影響，中央氣象局也針對明日台北市、新北市、台東縣、桃園市、南投縣、雲林縣、宜蘭縣及花蓮縣等8個縣市發布橙色燈號，其中花蓮有38度極端高溫出現的機率；基隆市地區，高雄市、屏東縣近山區或河谷則為黃色燈號。王品翔解釋，因太平洋高壓影響，空氣性質偏向下沉運動，抑制雲系影響對流發展，因此導致日照明顯增溫，且環境吹偏暖西南風，遇到地形到背風面沉降，才會讓台北盆地或花蓮縱谷有高溫發生。

端午連假在即，王品翔提醒民眾，明後兩天在北部、宜蘭近山區平地、東北部平地不僅有高溫，還有午後雷陣雨出現的機率，且不排除會有局部較大雨勢；中南部沿海地區在未來一周，都會有午後雷陣雨發生的機率。