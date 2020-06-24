端午連假來了 全台空品良好連3天「綠油油」
明起開始端午連假，環保署空品監測網顯示，未來三天擴散條件良好，全台空品「綠油油」，都是良好等級，不過北部局部地區午後可能變為普通等級，彰化大城可能因河川揚塵出現橘色提醒。
空品監測網指出，25日受西南風影響且氣溫偏高，各地水平及垂直擴散條件佳，空氣品質普遍良好；午後北部地區受光化作用影響，臭氧濃度易上升，彰化大城地區因風速較強，可能引發河川揚塵現象影響空氣品質及能見度。
25日當天，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級，北部局部地區午後可能達普通等級，彰化大城可能達橘色提醒等級。
26日仍受西南風影響，各地擴散條件良好，空氣品質佳；午後北部地區受光化作用影響，臭氧濃度易上升，彰化大城因風速較強，可能引發河川揚塵現象影響空氣品質及能見度。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭及花東空品區「良好」等級。
27日環境風場轉為偏南風，各地擴散條件佳，空氣品質普遍良好；午後北部地區需留意臭氧濃度上升，彰化大城可能引發河川揚塵現象影響空氣品質及能見度。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭及花東空品區「良好」等級。
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