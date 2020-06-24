四縣市豪雨大雨特報！氣象局：明也很熱但午後慎防大雨

中央氣象局稍早針對四縣市發布豪雨大雨特報，其中屏東縣雨勢最大，受到對流發展影響，有豪雨的可能。氣象局說，明天是端午連假第一天，各地依然炎熱，不過午後各山區、北部和東北部要慎防局部較大雨勢，不排除發大雨特報。

氣象局說，受到午後對流發展旺盛影響，易有短時強降雨，今天屏東縣山區易有局部大雨或豪雨發生，南投、嘉義及高雄山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

氣象預報員王品翔說，明天各地仍受到太平洋高壓及西南風影響，以多雲到晴為主，天氣穩定炎熱，各地34度以上。高溫集中桃園以北、東半部（宜花東）、高屏、南投和雲林。

按照氣象局高溫資訊，明天中午前後花蓮縣縱谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市盆地，新北市、台東縣地區，桃園市、南投縣、雲林縣、宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。基隆市地區，高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，有36度以上可能。

雨勢部分，王品翔說，明天在西南風和陸風輻合下，中南部清晨到上午都有機會出現短暫陣雨。午後各地山區、北部和東北部留意較大雨勢，不排除發布大雨特報。