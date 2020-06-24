西海岸拚離岸風電將打148根樁 環團憂施工搶快毀生態

離岸風電施工逐漸步入高峰，今年西海岸將施打148根樁，環團質疑，空拍機遇上惡劣海象恐不易蒐證，也難以監控夜間工程及噪音，許多離岸風電為配合能源政策「搶快」施工，卻未做好生態調查，白海豚、水鳥等生態衝擊未來將一一浮現。

針對環保署將以空拍機監督離岸風電施工，台灣蠻野心足生態協會表示存疑，因為只要不是惡劣海象，離岸風電工程基本上都會照常施工，但空拍機可能難以起飛或無法良好運作。樂見環保署提出監督方案，但應搭配更多配套，如監聽施工單位的鯨豚觀察員無線電、調閱航港局的船舶自動識別系統資料庫。

蠻野心足協會指出，應即時公開監測資料讓民眾檢視，才是真正的合理監督。今年3個離岸風電案緊鄰白海豚棲地，每根基樁施工都要做數千下的水下打樁，嚴重威脅白海豚生態，若開發過程無法做好監督，環評承諾形同為了通過環評所做的假動作。

有豐富空拍經驗的彰化環保聯盟前理事長蔡嘉陽表示，冬天遇到東北季風時，海邊每秒風速可達15公尺以上，無人機可能難以承受，出海風險也高。打樁有時是夜間工程，無人機就算有夜視裝備，蒐證效果仍有限，更難以監測工程噪音是否超標。

蔡嘉陽說，大型無人機不僅體積龐大，也會產生較大噪音，若經常飛在海面蒐證，也可能讓白海豚感到壓迫，影響出沒棲地。

今年3個離岸風電案將在西海岸施打148根樁，蔡嘉陽表示，擔心不利白海豚生態，我國對於白海豚研究不足，經常引用國外瓶鼻海豚報告，但不同海豚有不同特性，尤其台灣白海豚族群稀少，面對的食物資源、海洋汙染也比國外艱困。

蔡嘉陽說，為配合中央能源政策，許多離岸風電場急著施工「搶快」，但很多生態保護、調查資料都不足，未來打樁問題將陸陸續續浮現，除了白海豚以外，水鳥、海岸生態可能都會受到很大衝擊。