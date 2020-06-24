植樹減碳效果有限 恐降低生物多樣性

種樹減碳的效果恐有限。美國2份最新研究報告指出，過去各國政府利用經濟誘因鼓勵民眾大量種樹，但實際情形卻適得其反，不僅吸收二氧化碳的樹木並未如預期增加，還減少生物多樣性。另外，新種植樹木吸收碳的效果也並未如外界預期高。

據《BBC》報導，過去研究指出，樹木具備龐大可吸收與儲存碳的潛力，因此讓各國都競相推動植樹運動對抗氣候變遷，例如「波昂挑戰」（Bonn Challenge）便呼籲參與國家在2030年前，重建3.5億公頃退化與被毀的土地。不過，科學家提醒外界應該正視植樹效益的真實性。

首先，史丹佛大學科學家從智利的例子進行研究，當地從1974~2012年實施補助植樹的命令，政策規定補助植樹成本75%。結果由於執行鬆散及預算限制，部分地主並未種植原生樹木而是價值更高的作物。

據《布魯塞爾時報》報導，8成植樹計畫都屬於單一作物而非復原自然森林，換句話說，只有單一類型樹木被種植，一般這些樹木吸碳、創造棲息地與侵蝕控制能力並不佳。另外，植樹雖然讓森林區域增加，但也導致天然森林面積減少。

對此，該校教授藍賓指出，「如果補助植樹的政策未妥善規劃或執行，浪費政府預算以及排放更多碳及喪失生物多樣性的風險很高。」研究也發現，智利天然森林碳密度更高而且比人工林富含生物多樣性，因此，透過補助並無法增加碳儲存能力，還會導致生物多樣性快速流失。

第2份研究則由科羅拉多州立大學科學家觀察中國北方植樹造林政策，當地政府為了對抗氣候變遷與降低戈壁沙漠的沙塵而推動種樹。不過，研究觀察1.1萬個土壤樣本後發現，在少碳土壤裡，增加新樹確實可提高有機碳的密度，但是在已富含碳的土壤裡，增加新樹木卻會減少密度。

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