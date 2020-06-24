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星宇航空：7月份檳城航線改每周二班、今上架聯名風扇

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
星宇航空示意圖。圖／星宇航空提供
星宇航空示意圖。圖／星宇航空提供

隨著疫情趨緩，星宇航空稍早宣布，7月份檳城航線調整為每周二班載客服務。另外，星宇說除逐步恢復飛航服務，「星宇小舖」也不斷推出新產品，今晚將上架PROBOX聯名櫸木手持風扇及hellolulu時尚潮包。

星宇說，7月1日起每周二、四飛航JX721台北-檳城/ JX722檳城-台北，因應檳城國際機場檢疫作業，航班時間調整為JX721台北-檳城上午8時到中午12時30分，JX722檳城-台北則調整為下午1時30分到下午6時20分，將持續嚴格執行多項防疫措施，讓旅居兩地的旅客安心返家。

星宇說，根據檳城國際機場公告，持有馬來西亞護照之旅客可自檳城國際機場入境，但旅客下機後須進行快篩等檢疫程序，並配合居家檢疫隔離14日。詳細航班、防疫資訊、航班調整及改/退票規範，請至星宇航空官網「星宇即時報」查詢相關訊息。

星宇說，星宇小舖也不斷推出新產品，今日將上架PROBOX聯名櫸木手持風扇及hellolulu時尚潮包。攜手香港知名品牌hellolulu，推出六款多功能經典包款，包括13吋多功能筆電包（可手提，曜石灰/橄欖綠）、10.5吋平板收納包（藍綠/大漠沙），收納側背包（附可拆式肩帶，萊姆綠/大地金），售價1090元起。每款皆有星宇聯名獨家鏈頭設計，圓形鏈頭刻上星宇航空北極星LOGO，長型鏈頭則有STARLUX字樣，所有包款皆繡有STARLUX x hellolulu專屬布標。六款星宇嚴選大地色系，多功能收納隔層整理物品有條不紊，別緻外型及藏有星宇美學的設計細節，商務及旅行生活兩用皆宜。

另外有鑒於近日天氣炎熱、高溫頻創，星宇說特別推出K董推薦的PROBOX聯名櫸木手持風扇，售價890元。新款純白極簡外型印有星宇航空北極星LOGO，搭配櫸木手把質感十足，並附固定底座可直立於桌面使用，三段風量調節適用於室內或戶外，輕巧易攜是今夏必備的時尚消暑配件，未來還將陸續推出多款特色商品，滿足星宇迷收藏周邊產品的心願。

PROBOX聯名櫸木手持風扇。圖／星宇航空提供
PROBOX聯名櫸木手持風扇。圖／星宇航空提供
hellolulu時尚潮包。圖／星宇航空提供
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星宇航空

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