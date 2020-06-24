6月用電創歷年新高 台電宣布中火2號機今晚啟用

台電今以新聞稿指出，全國用電量6月以來持續攀高，今天用電量來到3716.95萬瓩，第8度打破今年用電紀錄，更一舉超越3700萬瓩。為因應端午連假過後夏季用電尖峰即將來臨，以及大學指考穩定供電需求，台中電廠2號機預定今晚正式點火加入供電行列。

台電指出，由於機組已停機近半年，需要進行調校測試，以確保連假過後可穩定運轉，因此選擇負載較低的假日進行測試，同時1號機也利用此期間停機檢修。

台電強調，中火未來機組運轉調度，不會因為2號機加入而有所改變，且今年10月進入空汙季更將推動「擴大自主減煤」，最多運轉機組數減為7部，且總發電量不超過330萬瓩（相當6部機發電量），絕對不會「火力全開」。

台電進一步說，台電決定讓2號機運轉發電，考量三大因素。首先，供電上今夏用電尖峰即將來臨，需要這部機組加入供電行列，此為滿足民眾用電需求與用電權益的合理調度。

再者，進入6月後氣候漸趨炎熱，自12日起至今共13日內，8度打破今年用電量的紀錄，5度打破歷年6月用電量紀錄，更是史上首見6月用電量超過3700萬瓩。預估進入7月盛夏後，酷暑氣候將讓用電量更形升高，7月上旬預估尖峰可達3770萬瓩，7月中旬至8月中旬更可達3791萬瓩。台電將會努力達成備轉容量率10%，維持穩定供電的綠燈。

台電說明，台中電廠1至4號機環保改善工程已於今（109）年1月全部完成，完成改善後機組空氣汙染物排放濃度符合中市府現行之電力設施空氣汙染物排放加嚴標準。台電強調，這四部機組採用當代最佳可行技術進行汙染控制，均為排放表現達標的合格機組。