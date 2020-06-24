想要變成巧克力的職人嗎？展開屬於你的巧克力冒險吧！

圖／臺灣大學進修推廣學院 提供

「人生就像巧克力，你永遠不知道下一顆是什麼滋味。」許多人對電影《阿甘正傳》這句經典名言並不陌生；巧克力一直是深受大眾喜愛的甜食，然而愈來愈走向精緻化的巧克力已不僅僅是單純的食品，更是一種藝術。臺大進修推廣學院開辦「愛上巧克力～巧克力官能專業鑑定人員培訓班」，最新一期課程自109年10月7日起上課，8月20日前報名繳費可享早鳥優惠，有意者請盡早報名，以免向隅。

該課程由名師臺大農藝系王裕文教授親自講授，讓學員瞭解巧克力的官能鑑定原理與技術。從可可與巧克力的歷史開始到精品巧克力的發仞與定義，再教導如何進行巧克力的品質分辨與解析，修讀該課程的學員有機會親自製作不同類型的巧克力，並透過課堂比較與品味各種成品處理的程序與各種成分之間細膩的變化。

該課程旨在希望學員於修畢課程後，瞭解各項巧克力品質的鑑定指標與原理，並且具有製作與品味精品巧克力的技術與實力，對於精品巧克力的領域可以有更深入的了解與發揮。無論是對於巧克力品評鑑賞有興趣、想深入了解巧克力製成與藝術創作的品味人士或是打算建立巧克力事業或品牌的產業菁英都能有所收穫。

臺大進修推廣學院開辦的「巧克力官能專業鑑定人員培訓班」有別於坊間依照食譜製作巧克力的體驗課程，而是讓學員深入了解巧克力的文化與技術。學員不僅能親手製作，更能鑑賞品味巧克力，成為專業的精品巧克力達人！想沐浴在巧克力的世界裡嗎？展開屬於你的巧克力冒險吧！進一步瞭解課程，歡迎至【臺大推廣教育網】查詢或致電(02)2362-0502洽詢。