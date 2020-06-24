榮總研究：發炎性腸道疾病患者 失智症風險較高

台北榮民總醫院研究團隊的研究報告指出，罹患包括潰瘍性結腸炎和克隆氏症在內的發炎性腸道疾病患者，出現失智症的風險是沒有罹患這些疾病患者的兩倍以上。

法新社報導，刊登在英國醫學期刊「消化道」（Gut）的榮總團隊研究顯示，發炎性腸道疾病（Inflammatory bowel disease）患者罹患各種失智症的年紀，較非發炎性腸道疾病者大約早了7年。

儘管發炎性腸道疾病的成因不明，許多研究指向和自體免疫有關，導致腸道廣泛性持續發生發炎反應。

台北榮總精神科醫師陳牧宏領導的研究團隊，蒐集分析1742名在1998年至2011年間被診斷罹患潰瘍性結腸炎（ulcerative colitis）或克隆氏症（Crohn'sdisease）的45歲以上患者資料。

研究人員針對這些患者進行長達16年的追蹤，且跟1萬7420名在性別、年齡、醫療便利性、收入和其他健康問題等因素相當、但不是發炎性腸道疾病的患者進行比較。

研究發現，在這段觀察期間，有5.5%的發炎性腸道疾病患者罹患阿茲海默症在內等失智症，非發炎性腸道疾病患者的對照組僅有1.5%。

此外，發炎性腸道疾病患者罹患失智症的年齡較對照組平均早了7年。

研究人員將可能的混淆因素納入考量後發現，發炎性腸道疾病患者罹患失智症的風險是對照組的兩倍以上，罹患阿茲海默症的風險則是高出6倍，男女患者皆然。

但研究人員指出，這是一項觀察型研究，發炎性腸道疾病與失智症的因果關係只能推論而無法驗證。

同時有其他研究顯示，發炎性腸道疾病可能與巴金森氏症（Parkinson's Disease）有關。