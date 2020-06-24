大吃美食好快樂？ 血糖和胰島素短時間大起大落更憂鬱

肚子餓令人不開心，但吃東西真的能讓心情變好嗎？站在腦科學的觀點來看，如果經常餓過頭，再利用大吃大喝來安慰自已的壞心情，只會塑造出一個更容易憂鬱的大腦。精神科醫師提醒，血糖過低會導致呼吸心跳加快、精神緊繃、睡眠障礙，這時候如果選擇吃下大量精緻澱粉或糖，血糖和胰島素會在短時間內大起大落，這時候倦怠和低落感會更強烈。

台北市聯合醫院中興院區精神科醫師詹佳真表示，有研究發現，當實驗鼠血糖驟降的時候，與壓力有關的內分泌激素濃度都會增加，行為變得比較遲鈍，之後還會自動避開經歷低血糖時所處的空間。這證實了飲食習慣和情緒、壓力都是息息相關的，低血糖會來壓力和憂鬱等不良情緒。

詹佳真表示，哺乳類動物對壓力的反應，主要是透過下視丘、腦下垂體、腎上腺的內分泌系統來進行調控，這個調控中樞可以簡稱為「壓力反應軸線」。現有證據顯示，當血糖過低，會引起呼吸心跳加快、精神緊繃、睡眠障礙等反應，科學家推測是腦部神經傳導物質異常所致。

如果人的飲食時間經常很不規律，餐與餐之間間隔太久，常常讓自己在用餐前血糖降到很低，壓力反應軸線就會常常處於被活狀態，導致令人容易沮喪憂鬱。久而久之，壓力反應軸線的敏感度會增強，於是人就變得更加憂鬱、情緒化，或是易怒，因為憂鬱的情緒，人常常會以易怒來表達。

這時候，如果人們選擇用暴飲暴食來安慰自己，短時間內或許會因為血糖大量提升而感到快樂，但這種喜悅是很短暫的。因為血糖飆升之後，血糖和胰島素會很快的大起大落，這短時間內的一增一降之間，也會讓壓力反應軸線活化，所以雖然吃的當下很幸福，沒過多久，憂鬱倦怠的感覺就來了。

詹佳真提醒，不良的飲食習慣是憂鬱症的風險因子，不論血糖過低或暴飲暴食所造成，都可能引起負面情緒。健康的飲食習慣是心情穩定的要素，建議應避免餓過頭，也不要用大吃大喝來犒賞自己。維持正常時間吃飯，不要習慣吃升糖指數高的精緻澱粉和糖類、含糖飲，多選擇原形、高纖、高蛋白的食物，就能避免血糖和胰島素大起大落。