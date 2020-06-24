快訊

我國連73日零本土破功？ 20歲櫻花妹在台染感新冠肺炎

獨／陽明交大之戀教育部點頭了 明年2月1日合併掛牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大吃美食好快樂？ 血糖和胰島素短時間大起大落更憂鬱

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
吃下大量精緻澱粉或糖，血糖和胰島素會在短時間內大起大落，這時候倦怠和低落感會更強烈。記者邱宜君／攝影
吃下大量精緻澱粉或糖，血糖和胰島素會在短時間內大起大落，這時候倦怠和低落感會更強烈。記者邱宜君／攝影

肚子餓令人不開心，但吃東西真的能讓心情變好嗎？站在腦科學的觀點來看，如果經常餓過頭，再利用大吃大喝來安慰自已的壞心情，只會塑造出一個更容易憂鬱的大腦。精神科醫師提醒，血糖過低會導致呼吸心跳加快、精神緊繃、睡眠障礙，這時候如果選擇吃下大量精緻澱粉或糖，血糖和胰島素會在短時間內大起大落，這時候倦怠和低落感會更強烈。

台北市聯合醫院中興院區精神科醫師詹佳真表示，有研究發現，當實驗鼠血糖驟降的時候，與壓力有關的內分泌激素濃度都會增加，行為變得比較遲鈍，之後還會自動避開經歷低血糖時所處的空間。這證實了飲食習慣和情緒、壓力都是息息相關的，低血糖會來壓力和憂鬱等不良情緒。

詹佳真表示，哺乳類動物對壓力的反應，主要是透過下視丘、腦下垂體、腎上腺的內分泌系統來進行調控，這個調控中樞可以簡稱為「壓力反應軸線」。現有證據顯示，當血糖過低，會引起呼吸心跳加快、精神緊繃、睡眠障礙等反應，科學家推測是腦部神經傳導物質異常所致。

如果人的飲食時間經常很不規律，餐與餐之間間隔太久，常常讓自己在用餐前血糖降到很低，壓力反應軸線就會常常處於被活狀態，導致令人容易沮喪憂鬱。久而久之，壓力反應軸線的敏感度會增強，於是人就變得更加憂鬱、情緒化，或是易怒，因為憂鬱的情緒，人常常會以易怒來表達。

這時候，如果人們選擇用暴飲暴食來安慰自己，短時間內或許會因為血糖大量提升而感到快樂，但這種喜悅是很短暫的。因為血糖飆升之後，血糖和胰島素會很快的大起大落，這短時間內的一增一降之間，也會讓壓力反應軸線活化，所以雖然吃的當下很幸福，沒過多久，憂鬱倦怠的感覺就來了。

詹佳真提醒，不良的飲食習慣是憂鬱症的風險因子，不論血糖過低或暴飲暴食所造成，都可能引起負面情緒。健康的飲食習慣是心情穩定的要素，建議應避免餓過頭，也不要用大吃大喝來犒賞自己。維持正常時間吃飯，不要習慣吃升糖指數高的精緻澱粉和糖類、含糖飲，多選擇原形、高纖、高蛋白的食物，就能避免血糖和胰島素大起大落。

憂鬱症

延伸閱讀

影／不讓糖尿病兒在校打胰島素 媽媽成為現代孟母

夜市必吃美食是啥？眾一致推「夜市2霸主」：沒點就白去

肥胖是危害健康之首！遠離肥胖，和糖尿病、三高、代謝症候群說再見

不顧糖尿病「死人骨頭」都吃 龍劭華血糖飆高醫生嚇傻

相關新聞

花蓮縣富源38.6度！ 台北也有37.9度 全台14縣市飆高溫

中央氣象局觀測資料顯示，花蓮縣富源中午12時50分飆出38.6度高溫，台北市社子測站中午12時40分、台北市台北測站下午...

YouBike到底在爭什麼？為何侯友宜批北市「浪費公帑」？一文看懂雙北之爭

近來台北市將YouBike升級為2.0，不過新北市長侯友宜卻表示，當初新北市在YouBike 1.0上已花費9億元，如今升級2.0又要再花5.7億元，他認為是「浪費公帑」，必須尋求其他替代方案。目前新北市已朝向無柱式系統規畫，並已招標在淡水等地試辦，未來民眾恐無法在台北市借車、新北市還車。

吃葡萄乾能補鐵救貧血？ 營養師的解答讓人超驚訝

電影裡俊美的「吸血鬼」臉色蒼白、手腳冰冷，但日常生活中如此，小心是貧血。不少人擔心自己貧血，總花盡心思補鐵，其中吃葡萄乾...

國5雪隧南北都塞車了 端午連假出遊車潮提早爆發

端午節連假車潮提早湧現，特別的是，不僅有出遊宜蘭或花東，也有宜蘭往北，到外縣市的出遊車潮，高速公路坪林行控中心即發現，國...

大吃美食好快樂？ 血糖和胰島素短時間大起大落更憂鬱

肚子餓令人不開心，但吃東西真的能讓心情變好嗎？站在腦科學的觀點來看，如果經常餓過頭，再利用大吃大喝來安慰自已的壞心情，只...

影／不讓糖尿病兒在校打胰島素 媽媽成為現代孟母

慢性病學童求學路迢迢。現台南就讀國小的仔仔，4歲時確診第一型糖尿病，在就讀私立幼兒園時因故被退學，為了有書可唸，打聽到花...

近38度大豔陽 台北街頭民眾包緊緊防曬

昨天台北市飆出38.4度高溫，創下台北測站今年以來最高溫紀錄，今天中午花蓮富源飆出38.6度全台最高溫，氣象局也針對花蓮...

快對健保卡！ 6、2、5三碼全中 劍湖山門票只要99元

盛夏就是要玩水！迎接明起的端午連假，各大戲水樂園紛紛祭出優惠，劍湖山與六福村更大玩「對對樂」，對中身分證或健保卡號，入園...

夏日小果蠅好惱人！消滅果蠅媽媽7種必殺技

家裡總是有小果蠅飛來飛去，陰魂不散、揮之不去好惱人？如何消滅這些討厭的小蟲蟲，BabyHome網媽們分享自家妙方，原來只要這些小動作，就能讓小果蠅消失無蹤，果蠅退散懶人包快點收藏起來吧！

你敢一個人旅行嗎？都會男女用台語談情說愛

近年來，台語影視作品並不多，讓人印象最深刻、活躍時間也最長的是民視及三立電視台的八點檔鄉土劇，因此在大眾的印象中，台語劇幾乎與鄉土劇劃上等號。華視自製的4K台語偶像劇《若是一個人》企圖打破這個框架，本劇由節目部副理王冠兼任製作人、金鐘編劇杜政哲首任編導、寶麗來娛樂公司協製，不只可以在公視台語台和華視觀賞，在國內外OTT平台也有上架。

藍皮普快列車修復計畫曝光 最快明年4月看到「新裝」

有解憂列車美譽的「藍皮普快列車」，馳騁在南迴線，是台鐵目前仍在行駛中的最古老列車，一天只有台東車站和枋寮車站往返各一班次...

4天端午連假 西濱快速公路竹南路段實施管制

端午節連假即將展開，預估將有一波家庭出遊車潮，苗栗縣竹南警分局因應端午節4天連續假期 (6月25至28日)的台61線公路...

熱門新聞

獨／新興人畜共通傳染病坦布蘇病毒 台灣首度由蚊驗出

為拍婚紗不要命！新郎肩扛新娘站崖邊 網怒批找死

停業108天！「祥福餐廳」27日重新開幕 訂位已8成

12縣市明天熱翻！氣象局：大台北恐飆39度再破紀錄

一張圖看懂端午連假天氣 氣象局：依舊炎熱

會員分級！台灣好市多發黑鑽卡、全聯擬VIP升級福利

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。