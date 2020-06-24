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國5雪隧南北都塞車了 端午連假出遊車潮提早爆發
端午節連假車潮提早湧現，特別的是，不僅有出遊宜蘭或花東，也有宜蘭往北，到外縣市的出遊車潮，高速公路坪林行控中心即發現，國五南下宜蘭上午10點出現車潮，預估會持續到晚間，宜蘭北上在下午1點出現車潮，下午2點即回堵，到下午3點，雪山隧道南口回堵約3公里，明天連假首日，預估凌晨3點就會有車潮。
坪林行控中心發現，國五南港系統南下宜蘭車多，平均行車速度約為20到40公里，每小時的車流量高達2400輛次，南港到烏塗，石碇到坪林，坪林到頭城，都因車多速度緩，預估會持續到晚間。
而今天下午出現的宜蘭北上車潮，在雪隧南口回堵3公里，平均每小時車流量約2000到2200輛次，坪林行控中心研判，除出遊潮外，還有通勤族請假，提前上路，這波車潮可望在傍晚慢慢消化。
坪林行控中心提醒，連假首日，車流量最大，國五單日南下的車流往往高達5萬輛次，端午連假應該也是如此，並預估今天凌晨3點車潮就會出現，提醒用路人規畫出遊路線，避開交通尖峰。
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