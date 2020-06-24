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影／不讓糖尿病兒在校打胰島素 媽媽成為現代孟母

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
仔仔的媽媽說，仔仔4歲時確診第一型糖尿病，在就讀私立幼兒園時因故被退學，為了有書可唸，打聽到花蓮有願意收而舉家搬到花蓮；直到國小遇到友善校園和校護，才又舉家搬回。記者簡浩正／攝影
仔仔的媽媽說，仔仔4歲時確診第一型糖尿病，在就讀私立幼兒園時因故被退學，為了有書可唸，打聽到花蓮有願意收而舉家搬到花蓮；直到國小遇到友善校園和校護，才又舉家搬回。記者簡浩正／攝影

慢性病學童求學路迢迢。現台南就讀國小的仔仔，4歲時確診第一型糖尿病，在就讀私立幼兒園時因故被退學，為了有書可唸，打聽到花蓮有願意收仔仔的學校後，更舉家搬到花蓮；直到國小遇到友善校園和校護，才又舉家搬回，校護並細心教導仔仔測量血糖、注射胰島素等，使其能有面對疾病能力。

此舉雖猶如「孟母三遷」般辛勞，但看到仔仔學習與健康情況大幅改善，讓仔仔媽媽相當感恩。

衛福部國健署推動「校園主要慢性病防治及推廣計畫」，提供照護管理與校內支持，掌握學生健康；該計畫去年在全台共17所不同類型國中小學校導入，目前全台逾80所學校參與，已成功幫助645位慢性病童，有效減少孩子每月在學校的發病次數、減少學期請病假天數。

仔仔的媽媽今帶著仔仔出席記者會，感謝慢性病孩童能獲得友善校園、老師、校護的協助。她表示，仔仔當年被診斷出第一型糖尿病，必須施打胰島素控制血糖，原本就讀的私立幼兒園以「無法協助打針」為由，希望仔仔退學。當時找了許多台南的幼兒園都被拒絕，而後打聽到花蓮有學校願意收，決定舉家從台南搬到花蓮，直到念完幼兒園才搬回台南。

她說，仔仔剛上小一時，一開始唸私立小學，但曾山 老師卻不願讓他打胰島素的情形，老師說得維持班級秩序，希望仔仔下課時再施打，這讓她無法接受，只好轉學，而後輾轉找到獲健康促進績優的台南市裕文國小願收，仔仔重拾快樂校園生活。

裕文國小護理師黃瓊慧表示，她在校內曾照顧過有糖尿病、癲癇等學童，慢性病孩子在生活上，的確需多一些照顧。在仔仔入學前，她已與校長、學校老師等召開會議討論過須留意的要點，同時也跟家長保持聯繫；而一開學她就到仔仔班上，教導同學們認識糖尿病、會有突發低血糖的狀況，讓同學理解仔仔的疾病情形。

黃瓊慧說，國健署提供慢性病防治和個案管理手冊，有明確作業程序，且有些醫院也會和校園合作，如教導校護如何飲食照護等。另外，她平時會協助並教導仔仔測量血糖、食物秤重、甚至是注射胰島素等日常自我管理技巧，讓他有面對疾病的能力。她也在班上安排兩位「小天使」陪伴在仔仔身邊留意，只要有狀況就立即回報獲告知老師。

她說，很開心仔仔再展笑靨，而身為校護，她只希望每個孩童都能平安學習成長，不因疾病而受影響。

裕文國小護理師黃瓊慧表示，她曾照顧過有糖尿病、癲癇等孩童，慢性病孩子在生活上，的確需多一些照顧。在仔仔入學前，她已與校長、學校老師等開會討論，同時也跟家長保持聯繫；一開學她就到仔仔班上，教導同學們認識糖尿病、理解仔仔的疾病情形。記者簡浩正／攝影
裕文國小護理師黃瓊慧表示，她曾照顧過有糖尿病、癲癇等孩童，慢性病孩子在生活上，的確需多一些照顧。在仔仔入學前，她已與校長、學校老師等開會討論，同時也跟家長保持聯繫；一開學她就到仔仔班上，教導同學們認識糖尿病、理解仔仔的疾病情形。記者簡浩正／攝影

慢性病 幼兒園 糖尿病

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