快對健保卡！ 6、2、5三碼全中 劍湖山門票只要99元

盛夏就是要玩水！迎接明起的端午連假，各大戲水樂園紛紛祭出優惠，劍湖山與六福村更大玩「對對樂」，對中身分證或健保卡號，入園門票只需銅板價。

疫情紓緩，劍湖山世界遊客明顯增加，劍湖山世界「小威の海盜村水樂園」也訂在6月25日開放。業者於6月25日至28日端午連假期間，首創健保卡左下角序號對號優惠活動，對中6、2、5三碼，門票只要99元、對中任2碼299元、對中任1碼450元(原價899元)，就可以暢玩水上樂園及陸上樂園一整天，好玩又省荷包。

此外，端午連假期間，6月當日壽星免費、當月壽星入園只要200元。配合「小威の海盜村水樂園」開放，園區也在端午連假期間推出冰品大集合，包括劍湖山世界聖代冰淇淋、海盜霜淇淋、鳳梨冰鑽咖啡、潮州冷熱冰等，供遊客清涼消暑。

端午節吃粽子的習俗，也在六福村動物園區上演。六福村主題遊樂園特別企劃「隱藏版」沁涼水果風味冰粽，由園區內專業動物管理團隊親手調配製作，讓國寶級台灣黑熊品嘗吃粽子的樂趣。端午4天連假另有現場購票限時優惠，凡是民國生日數字含「5」，即可享本人555元(原價999元)，加碼同行親友55元(限一位)優惠。

麗寶樂園則推出「麗寶全包式假期」，麗寶福容大飯店7月15日至8月29日有「迎夏COOL浪趣」兩天一夜住房活動，兩人成行7,999元起，含雙人房一晚、自助早餐及晚餐、馬拉灣及探索世界，雙樂園雙日門票、同樂券（含三溫暖、迎賓飲料、休閒活動）等。