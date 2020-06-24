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被關冰櫃裡？ 環團指控台灣遠洋漁船苛待漁工

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導

外籍漁工人權保障聯盟今公布調查報告，揭露台灣漁船仍剝削外籍漁工，以及進行非法漁撈行為。環境正義基金會(EJF)訪談來自62艘漁船的漁工，發現24%受肢體暴力對待、92%被扣薪，以及將近一半的漁船有對鯊魚割鰭棄身的行為。外籍漁工人權保障聯盟，呼籲台灣應加強執法，才能確實保障外籍漁工及防止非法漁撈作業。

綠色和平組織今天開記者會，說明EJF在2018年8月至2019年11月間調查了62艘台灣漁船、訪談71名漁工的結果，其中24%漁船被舉報有肢體暴力的問題，多數為踢與打。其中一名漁工Supr表示，他曾全身濕透被船長反鎖在(漁餌的)冷凍櫃中。在同一趟航行中，船長要求同船的另一位漁工電擊Supri。他表示，他在被電擊之後感到非常虛弱且全身疼痛。

報告中顯示，所有漁工工作的漁船中，92%受指控有苛扣薪水的狀況，構成抵債勞動的主要條件。82%的漁船受舉報有嚴重的超時工作，漁工表示常會需要工作長達20小時，幾乎沒有時間休息。

桃園市群眾服務協會主任汪英達表示，我國對遠洋漁船，無論是在國內港口、國外港口，或航行作業中的監管都嚴重不足，須加強管理，以杜絕非法捕撈與侵犯人權的情況繼續發生。

綠色和平遠洋漁業專案主任陳珮瑜說，台灣不應已解除黃牌而掉以輕心，加強保障漁工權益的法規與有效執法，才能真正杜絕遠洋漁業中血汗漁工的問題，讓遠洋漁業永續發展。

針對環團指控，農委會漁業署尚未回應。

人權 薪水

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