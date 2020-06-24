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藍皮普快列車修復計畫曝光 最快明年4月看到「新裝」

聯合報 / 記者邱瓊玉／台東即時報導
台鐵局拍板藍皮列車修復計畫，以形狀、顏色、味道、記憶等四大方向為修復原則，盡可能回復原貌。圖為模擬修復樣。圖／台鐵局提供
台鐵局拍板藍皮列車修復計畫，以形狀、顏色、味道、記憶等四大方向為修復原則，盡可能回復原貌。圖為模擬修復樣。圖／台鐵局提供

有解憂列車美譽的「藍皮普快列車」，馳騁在南迴線，是台鐵目前仍在行駛中的最古老列車，一天只有台東車站和枋寮車站往返各一班次。盡管車廂內沒有冷氣、車窗還要自己開，但卻有著舊時代美好回憶，且一路可以看得到太平洋、中央山脈、台灣海峽等美景，吸引不少鐵道迷搭乘體驗。

由於鐵路電氣化即將完工，台鐵局拍板藍皮列車修復計畫，以形狀、顏色、味道、記憶等四大方向為修復原則，盡可能回復原貌，也就是浪漫的藍色；另外座椅也會重整，廁所會重新整修，改為真空式的。

台鐵局表示，藍皮列車總計13輛車，分三批進行整修，預計今年8月上網公告，10月完成招標作業，總計分三批修復，第一批4輛車，預計明年4月完成，第二批4輛車則是明年7月，第三批5輛車，則是明年10月修復完成。

有解憂列車美譽的「藍皮普快列車」，馳騁在南迴線，是台鐵目前仍在行駛中最古老列車。圖／台鐵局提供
有解憂列車美譽的「藍皮普快列車」，馳騁在南迴線，是台鐵目前仍在行駛中最古老列車。圖／台鐵局提供
有解憂列車美譽的「藍皮普快列車」，馳騁在南迴線，是台鐵目前仍在行駛中最古老列車。圖／台鐵局提供
有解憂列車美譽的「藍皮普快列車」，馳騁在南迴線，是台鐵目前仍在行駛中最古老列車。圖／台鐵局提供

列車 修復 台鐵

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