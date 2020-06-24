藍皮普快列車修復計畫曝光 最快明年4月看到「新裝」

有解憂列車美譽的「藍皮普快列車」，馳騁在南迴線，是台鐵目前仍在行駛中的最古老列車，一天只有台東車站和枋寮車站往返各一班次。盡管車廂內沒有冷氣、車窗還要自己開，但卻有著舊時代美好回憶，且一路可以看得到太平洋、中央山脈、台灣海峽等美景，吸引不少鐵道迷搭乘體驗。

由於鐵路電氣化即將完工，台鐵局拍板藍皮列車修復計畫，以形狀、顏色、味道、記憶等四大方向為修復原則，盡可能回復原貌，也就是浪漫的藍色；另外座椅也會重整，廁所會重新整修，改為真空式的。