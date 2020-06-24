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4天端午連假 西濱快速公路竹南路段實施管制

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
端午連假台61線西濱快速公路竹南路段實施管制措施。圖／竹南警分局提供
端午連假台61線西濱快速公路竹南路段實施管制措施。圖／竹南警分局提供

端午節連假即將展開，預估將有一波家庭出遊車潮，苗栗縣竹南警分局因應端午節4天連續假期 (6月25至28日)的台61線公路交通疏導，將配合公路總局苗栗工務段實施管制措施。

竹南警分局表示；端午連假台61線西濱快速公路管制措施如下，25日7-12時國道3號香山交流道南下入口匝道實施高承載管制；25至28日0-24時後龍、大山、竹南及西濱北向匝道儀控；27、28日0-24時封閉國道3號西濱交流道北上匝道；27、28日13-23時封閉冷水坑 (青草)、復興路、中美里、保褔路、垃圾場、苗11線路口及20-23時封閉台61線崎頂路口等7處路口。

竹南警分局提醒民眾注意，平交路口封閉採快慢車道以交通錐、連桿阻隔，路口改採閃光時制，主線車流可不受號誌影響繼續前行，封閉期間支道可由側車道進出，呼籲駕駛人如需穿越台61線封閉的路口，務必提前改道；各駕駛人於出門及收假前，應先了解相關管制規定，遇有交通問題可直撥竹南分局勤務中心電話037-478032、高速公路查詢電話1968或警廣專線0800-000123來掌握交通動態及各項管制、服務措施。

國道 連假 端午節

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