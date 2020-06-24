花蓮縣富源38.6度！ 台北也有37.9度 全台14縣市飆高溫

中央氣象局觀測資料顯示，花蓮縣富源中午12時50分飆出38.6度高溫，台北市社子測站中午12時40分、台北市台北測站下午1時1分也測得37.9度高溫。

中央氣象局今天下午再度發布高溫資訊，太平洋高壓及西南風沉降影響，今天中午前後花蓮縣縱谷，台北市盆地為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。

新北市、基隆市、台東縣地區，南投縣、雲林縣、宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。新竹市地區及桃園市、新竹縣、苗栗縣、高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號。

氣象局說，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。