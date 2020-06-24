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白海豚生態恐堪憂？ 今年3離岸風電案將打148個樁

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環保署用樂高組成的平台船（左）及風機。記者吳姿賢／攝影
環保署用樂高組成的平台船（左）及風機。記者吳姿賢／攝影

蔡政府力推再生能源，離岸風電是重點發展目標，目前共24個離岸風電案件通過環評，但風機工程打樁的水下噪音屢遭質疑危害白海豚生態，去年海洋竹南離岸風電打樁違規，被開出150萬元罰單。今年還有台電等3個離岸風電案，預計在苗栗、彰化、雲林施打148個樁，遠超過以往，環保署表示，將跨部會合作，並祭出無人機監督海上工程。

環團長期擔憂，打樁的水下噪音可能遮蔽白海豚回音定位功能，無法覓食也不能和同伴溝通。也有學者研究，台灣西海岸14年前還有60多隻白海豚，近年剩50多隻。

離岸風電開發地點位於海上，且工程複雜，這些案件即使提出環評承諾，但環保署沒有船，也沒有海上執法權，難以稽查開發單位是否落實環評承諾。

環保署環境督察總隊副總隊長姜祖農表示，目前已經跟海保署、能源局、農委會、文化部等8個部會建立跨部會合作平台，運用各自法令及工具共同監督。

姜祖農指出，今年共有3個離岸風電案，每案都會個別成立跨部會平台，依照權責督導開發單位是否落實相關法規，因為離岸風電案「離開陸地，不合作很難走出去」。像是發放許可證的單位，就要確保有無按照登記事項進行，環保署則要監督是否旅行環評承諾，規畫足夠的鯨豚觀察船、減緩打樁噪音。

姜祖農說，將透過無人機遠距監控，確認開發單位施工時，是否派遣足夠的鯨豚觀察船等。由於海域廣大，派小的無人機怕「有去無回」，現在使用30多公斤的大型無人機，續航力有1小時，最遠可以飛到30公里外的海面，搜集風機施工畫面。

福爾摩沙無人飛行器協會理事長張政雄表示，他協助環保署找尋適合在海上搜證的無人機，必須挑選直升機型態的抗風性才夠強，即使遇到每秒十公尺強風依然能操作，可加掛相機、攝影機、伸縮鏡頭等10公斤的物品。重點是台灣製，現在很多空拍機都是中國製，但執法用具最好挑選台灣產品。

環保署祭出無人機，監督離岸風電工程。記者吳姿賢／攝影
環保署祭出無人機，監督離岸風電工程。記者吳姿賢／攝影

環保署 環評 噪音

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