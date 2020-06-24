台北社子37.6度高溫！ 端午節天氣看這知

根據中央氣象局觀測資料顯示，台北市社子今天中午12時飆出37.6度高溫，其次為台北測站中午12時8分37.4度，花蓮縣富源測站中午12時37.1度。

氣象局說，今、明兩天西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，高溫炎熱，午後東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；北部、東南部（含蘭嶼、綠島）局部地區及馬祖易有較強陣風。

今天至周五西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區大多為多雲到晴，高溫炎熱，午後東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。明後兩天午後北部亦有局部短暫雷陣雨。周六至下周二各地大多為多雲到晴，高溫炎熱，午後北部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午南部地區亦有零星短暫陣雨。