慢性病童求學路坎坷 為唸幼兒園從台南搬到花蓮

仔仔4歲確診第一型糖尿病，被迫從私立幼兒園退學，為了有書可唸，舉家從台南搬到花蓮，直到國小遇到友善校園和校護，情況才大幅改善。類似仔仔的病童成千上萬，困境應被正視。

根據衛生福利部國民健康署2016至2019年統計，台灣7至15歲學童慢性病狀況，有5萬多名孩子有氣喘、7000多名孩子需要心臟病管理照護。每4名學童就有1人體重過重或肥胖，約每10人就有1人空腹血糖異常，近乎每1000人就有2人被診斷糖尿病。

慢性病可以控制，孩子也能穩定學習；若欠缺友善環境，求學路走得跌跌撞撞，不少孩子和家長得在困境中獨立求生。

小學生仔仔在4歲那年被診斷出第一型糖尿病，必須施打胰島素控制血糖，以免突發休克。一確診後，原本就讀的私立幼兒園立即以「無法協助打針」為由，希望仔仔退學。

仔仔媽媽酆小姐今天上午在記者會後受訪表示，當時為了找就讀的幼兒園非常苦惱，過程也很辛苦，她找了許多台南的幼兒園都被拒絕，後因娘家在花蓮有後援，決定碰碰運氣，幸運在花蓮找到願意收仔仔的學校，全家就從台南搬到花蓮。

仔仔剛上小學時，一開始唸私立小學，但曾發生出現低血糖症狀、老師卻不願讓他打胰島素，理由是「希望維持班級秩序」，讓家長無奈，只好又轉學，輾轉找到台南市裕文國小，才終於展開彩色的校園生活。

在學校裡，校護黃瓊慧平時會協助並教導仔仔測量血糖、食物秤重、甚至是注射胰島素等日常自我管理技巧，讓他有面對疾病的能力。黃瓊慧也會技巧性安排小天使陪伴在仔仔身邊，並到仔仔班上教導同學們認識糖尿病，瞭解糖尿病可能有突發低血糖的狀況，讓班上同學理解仔仔的疾病情形。

酆小姐說，友善校園、老師、校護的協助，和家長的態度，是慢性病孩子能以健康心態看待疾病的關鍵，因孩子還小，可能因旁人特殊的對待而敏感；她會不斷給孩子心理支持，告訴他「生病不是你的錯」，學習掌握、和疾病共處很重要。

裕文國小護理師黃瓊慧說，慢性病孩子生活需要多一些照顧，國健署提供慢性病防治和個案管理手冊，有明確作業程序，且有些醫院也會和校園合作，如教導校護如何飲食照護等。她曾照顧癌末孩子，飲食要特別管控，需要微波殺菌；心臟病童則是要所有老師一起學習、配合，才知道突發狀況怎麼應變。

國健署慢性疾病防治組科長李惠蘭在記者會表示，慢性病童在校園可能面臨因病請假、同儕關係不好、被歧視或急性發作時要到保健中心休息，次數多了也會影響學習。

國健署長王英偉表示，從2019年開始，全台有17所不同類型的國中小學校導入校園健康照護網絡，成功幫助645名孩童，在學校做好慢性病管理，未來會努力推動，幫助全台病童都能平安健康長大。