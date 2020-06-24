武陵農場繡球花開了 400公尺花海步道絕美好拍

台中武陵農場的繡球花，因今年4月初寒害影響，花期較去年晚半個月左右，今年6月上旬陸續開花，目前繡球花正盛開，預計花期可到7月中旬，已陸續有遊客打電話到農場詢問花期及房間預訂情形。

武陵農場表示，繡球花會因環境土質的酸鹼度而產生藍色、紅色的顏色變化，土壤的酸鹼度，對繡球的花色影響非常明顯，是相當奇妙的植物生態。

武陵農場獨特的高山氣候環境，日夜溫差高達約15度，陽光燦爛及土壤特性正適合養育繡球花，成為武陵農場另一大特色，農場的繡球花外型比其他地區的花型更壯大碩麗，花球直徑約可比人頭更大，非常顯眼，且色彩粉嫩、層次豐富，增添風采。

武陵農場進入繡球花盛開季節，除了浪漫繽紛繡球花，農場還有不同風格的婚攝美景，像是有3000多顆，長達400公尺的繡球花步道，步道中間轉角處約有4至5公尺高的花牆、花瀑布壯觀美麗，都能拍出幸福浪漫的婚紗照，留下一生最美回憶。