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婦人罹罕病「脊髓空洞症」 求醫兩年餘才找出病因
一名30歲羅姓婦人3年前產後發現雙腿無力，歷經2年餘四處求診，都沒能解決問題，直到由亞洲大學附屬醫院神經外科主任林志隆診斷後，才查出原來她罹患了罕見疾病「脊髓空洞症」經過開刀治療，羅婦現情況好轉，但還要約1年的持續復健和調養才能完全康復。
脊髓空洞症每10萬人僅有2.4人罹患此症，比例相當低，也因為發生率太低，病人常歷經數年的治療，最後才找出原因。林志隆是國內脊髓空洞症的專家，目前已累積500多病例並替180多人開刀，7月還有俄羅斯患者遠來求診。
林志隆表示，脊髓空洞症病因一般並不易查出，但多因脊髓發炎導致發炎，脊髓液堵住不通並壓迫其內的各部分神經造成。因病程緩慢，初期會出現上肢麻木無力、眩暈、噁心、嘔吐、步態不穩等症狀，嚴重時連行走時都需要他人攙扶，甚至失去知覺，許多患者因沒有在第一時間被正確診斷，導致延誤治療黃金時機，恐需在輪椅上度過餘生。
他說，針對羅婦的狀況，他採用後顱窩減壓及神經去沾黏手術，藉由在顯微鏡下精細的神經分離及術中的神經監測，讓脊髓液內堆積的液體慢慢吸收消失，過程歷經8小時，術後可以減少脊髓壓迫造成的不適，並有效改善疼痛、肌肉攣曲，搭配耐心復健，甚至可望恢復部分行動能力。
林志隆提醒，脊髓空洞症是不可逆的疾病，且診斷不易，治療過程相當困難，建議若出現上述症狀，務必立即赴醫檢查，術後有8成患者症狀會趨於穩定，建議應長期追蹤，以獲得良好生活品質。
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