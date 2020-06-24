東部快鐵最快明年中有「成果」 花蓮到台東只要70分鐘

為了實現鐵島環島6小時的目標，交通部長林佳龍去年提出「西部高鐵、東部快鐵」的計畫，要將台北、高雄、台東、花蓮間的鐵道旅行時間都縮短到90分鐘以內。為了要達到這個目標，鐵道局表示，將優先改善既有線形、土建軌道、機電及號誌等設施，並搭配電氣化、雙軌化工程，逐步提升營運速度，朝快鐵(營運速度160 kph)發展。

根據鐵道局規畫，為了達到全國高快速鐵路網，台北到高雄目標是90分鐘，花蓮到台東，目標則是70分鐘。

鐵道局表示，已在5月公告辦理「宜花東地區鐵路提速計畫」可行性研究，順利的話7月就會啟動作業，約12個月可提出初步成果。

至於「南迴鐵路雙軌化暨提升為快鐵計畫」的可行性研究，鐵道局表示，南迴鐵路的研究範圍，是以台鐵屏東線六塊厝站至台鐵南迴台東站為主，分為六塊厝經潮州至枋寮、枋寮至大武、大武至台東等三路段，全長約140.7公里，預計決標後18個月後提出初步成果。

鐵道局表示，為因應南迴鐵路電氣化通車後的旅運成長需求，以及地方觀光發展考量，「台鐵南迴鐵路車站風貌改造計畫」即將啟動了，本計畫預定於計畫核定後約4年完成，總經費11.28億元。

改造的車站包括台東縣境（大武、瀧溪、金崙、多良(廢站)、太麻里、知本、康樂車站） 7座；屏東縣境（崁頂、南州、鎮安、林邊、佳冬、東海、加祿、內獅、枋山車站）9座，總計計16座車站的站房設施及周邊環境景觀等，以提升台鐵服務水準。

鐵道局表示，車站改造將以「人本交通」、「設計美學」與「自然永續」為推動原則，來活化車站周邊效益，並打造南迴地方國際鐵道觀光路廊，創造美學經濟。

交通部長林佳龍表示，交通是觀光最重要的基礎，環島的高快速鐵路建置，達到六小時生活圈，讓民眾無論是「順時鐘」，還是「逆時鐘」，都可以全台玩透透，讓觀光體驗非常暢行無阻。

林佳龍還說，鐵道是經濟也是文化，更是美學，每個車站要長得不一樣才對，所以南迴鐵路欲改造的16個車站，要推廣成觀光鐵道，導入策展，讓山海空都融入設計，整個鐵道都是美術館。