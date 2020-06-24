影／9歲男童中邪？上課不自覺漫步膜拜 原來是癲癇發作

台中市一名九歲男童上課時經常不自覺地站立漫步，搖頭晃腦兩眼無神，口中唸唸有詞，蹲在地上狀似膜拜，家人懷疑中邪而帶去收驚無效，後經班導師警覺，提醒家長帶男童就醫，經中國醫藥大學兒童醫院兒童神經科洪宣羽醫師診治，確診為腦瘤引起的特殊型癲癇「自動症」，男童經開刀後便不再發作，恢復正常生活。

男童家長表示，一年前，老師經常反應孩子上課的時候不自主地站起來並無來由地開始漫步，雙眼無神搖頭晃腦，甚至蹲在地上對著空氣說著聽不懂的話並舉手膜拜，與平時乖巧的表現判若兩人，引起老師的警覺，上網收集相關資料後，提醒他們注意，建議帶去就醫。

家長指出，剛開始，家人因為沒有在家裡出現異狀，因此對老師的提醒不以為意，直到近二個月，家人才發現男童「中邪」情況頻繁，甚至在住家發作，帶去民俗療法收驚也未見好轉，於是接受老師的建議，到兒童神經科就診。

洪宣羽說，男童就診時應答正常，醫師執行神經學檢查也沒有特殊發現，男童對這些奇怪行為完全沒有印象，看完被錄下的發作影片，也顯得相當訝異。由於男童主述正常時與不正常發作時的表現，懷疑可能是癲癇。

洪宣羽指出，經安排腦波檢查發現男童右側顳葉頻繁放電異常，經核磁共振檢查發現男童腦部右側顳葉靠近額葉處發現一個3.6X3.4公分大小的少見腦瘤，這類怪異行徑是腦瘤引起的癲癇發作，與一般常見的強直型癲癇發作—突然倒地、牙關緊閉、口吐白沫、四肢僵硬非常不同。

洪宣羽說明，自動症是一種特殊型癲癇發作，表現為無目的性、定型的和重複性的行為，通常伴隨著局部性意識障礙，患者清醒後通常對這些行為失去記憶。由於男童顳葉受到長大腦瘤的壓迫，使症狀越來越頻繁，為避免影響上課學習的成效與發作時受傷的風險，經與家長溝通後，建議切除腫瘤，目前已完全恢復，不再出現怪異行為。