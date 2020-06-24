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幼童不喜歡吃飯除了挑食 也可能是口部功能發展障礙

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
幼童可利用吹泡泡、咬紙張遊戲，增加唇、齒、雙頰、下頜等器官的發展。圖／南投醫院提供
幼童可利用吹泡泡、咬紙張遊戲，增加唇、齒、雙頰、下頜等器官的發展。圖／南投醫院提供

幼童不喜歡吃飯，常讓家長頭痛，每次吃飯都要耗上1、2個小時，南投醫院語言治療師提醒，幼童不喜歡吃飯，除了胃口不好、消化不良、挑食外，也可能是口部功能發展問題，應仔細觀察孩子表現，如發現口部功能發展有問題，應尋求語言治療師協助。

南投醫院語言治療師林宛臻說，一般孩子以2歲為分水嶺，這時不該再有大量流口水，飲食也與大人無異，若孩子仍依賴奶瓶，下巴和衣服前襟總是濕答答，就可能是口部功能發展有問題。

口部功能發展有問題的幼童，往往會挑食，吃軟不吃硬，喜好吃軟食或是流質食物，無法有效的練習咀嚼，造成口腔肌肉力量不足惡性循環，而妨礙口腔功能正常發展。除了進食障礙，也影響到說話清晰度，因為說話過程需要唇、舌、雙頰、下頦肌肉力量及呼吸發聲共同協調完成的，而口腔能力不佳的孩子在控制肌肉的活動上相較於正常發展兒童不協調，發音清晰度都較差。

林宛臻說，針對孩子成長階段，應適時改變使用的食器和食物，2足歲之後營養攝取應以固體食物為主，發展咀嚼和咬的能力，長期使用奶瓶吃流質食物，會讓孩子停留在原始口腔反射動作影響口腔功能發展。當孩子4到6個月便可開始使用湯匙餵食糊狀較稀的食物，從流質、泥狀、再到半固體、最後到固體食物，增進咀嚼能力。

若孩子拒絕新食物，父母必須耐心鼓勵孩子嘗試，而不是篩選剔除不接受的食物，以鼓勵嘗試代替強迫餵食，漸進式增加餵食量和食物的粗糙度。

另外，可利用吹紙團、吹泡泡增加雙唇收縮的能力，或利用吸管來協助噘唇；使用吹笛玩具增加圓唇動作。用牙齒咬名片或卡片比賽看誰咬的久，增加孩子牙齒閉合及雙頰肌肉力量。也可以將果醬塗抹在口腔周圍，讓孩子用舌尖去舔，增加舌頭的活動度。

陪伴孩子玩聲音的活動，利用口腔內的器官，唇、齒、雙頰、下頜，軟顎接觸發出不同聲音，了解孩子是否有口腔功能發展遲緩問題，以及該如何幫助孩子發展出正常的口腔功能，若是還有更多問題，建議尋求語言治療師協助。

2歲以上幼童應練習自行吃飯，以免影響口部功能發展。圖／南投醫院提供
2歲以上幼童應練習自行吃飯，以免影響口部功能發展。圖／南投醫院提供

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