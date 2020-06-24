紀念普悠瑪事故 台鐵局規畫在台東站設紀念公園

前年10月21日，台鐵於新馬車站發生6432次普悠瑪列車出軌事故，造成車上旅客18人罹難、17人重傷，震驚全國。隨著普悠瑪事故即將滿2周年，台鐵局表示，為了惕勵台鐵局須持續提升營運安全，落實本業維護管理，不在重蹈錯誤外，也提供罹難者家屬作為追思悼念親人的場域，在經過與罹難者家屬多次溝通、協調後，選定台東車站周邊設置紀念公園，預計今年10月舉辦啟用典禮。

根據台鐵局的初步規畫，紀念公園場地將設在台東站前左側、南迴紀念公園中間的綠地，公園內會設置可以遮風避雨的紀念空間，並和南迴鐵路紀念公園做適當的區隔，基本設計完成後，也會舉辦說明會向家屬代表溝通。

交通部長林佳龍今上午前往台東車站視察紀念公園的準備情形，另也提醒台鐵局在設計階段就應納入罹難者家屬的意見，作為討論設計的方向。

台鐵局表示，設置形式以溫馨為主題，並納入紀念碑主體、公園景觀土建、植栽、照明、休系設施，讓紀念公園活化使用，避免過度嚴肅。

台鐵局表示，紀念公園工程已在昨天開標，預計6月底決標，8月設計定案後開工，施工工期約50天，9月底前完工，10月將舉辦啟用典禮。