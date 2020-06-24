協助機車租賃業紓困 交通部宣布：將補貼汽燃費5成

受到新冠肺炎疫情影響，不少觀光旅遊活動紛紛取消或延期，民眾的出遊意願也跟著大減，導致機車租賃業的生意下滑，部分地區的業者營運收入甚至大幅減少高達四分之三，生計也因此受到影響。

對此，公路總局今宣布，將針對從事機車租賃業者的機車，直接減免50％的汽車燃料稅，預計約有628家業者、2萬6000輛機車受惠，補貼金額約525萬元。

交通部長林佳龍今上午前往台東，關心機車租賃業者的情況，了解解封後的營運狀況。業者也當面陳情，指受到疫情影響，民眾出遊意願減少，如今雖然國旅復甦，但租機車的民眾還是有限，也希望台東縣政府可以在觀光景點多設置機車停車格，避免民眾違停，也可以增加租車的意願。

立委劉櫂豪表示，之前就有很多機車租賃業者在他臉書上投訴，表達生意受疫情影響，盼政府可以協助紓困，當時就機車兩輪的，那就找交通部，後來才發現應該是算經濟部，但也很感謝交通部願意幫忙。

公路總局表示，機車租賃業雖然不是屬於交通部主管特許的汽車運輸業別，不過還是在紓困措施特別補貼機車燃料稅方案，已修訂紓困辦法規定，增加從事機車租賃業者的普通重型機車，以及普通輕型機車，補貼今年度的汽車燃料使用費50％，以協助業者度過疫情難關。

公路總局表示，符合補貼資格的機車租賃業者，不需要另外特別申請，各區監理所會在寄發的汽車燃料使用費繳納通知單上，直接以應徵金額50％核徵。