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百歲人瑞突腹痛送醫 檢查發現罹無石性膽囊炎
103歲的楊姓老翁身體一向硬朗，日前突發腹痛、全身無力送醫，檢查發現是急性膽囊發炎，用抗生素治療降低感染風險。考量病人年逾百歲，禁不起拖延，醫師建議腹腔鏡切除膽囊，開刀前整合心臟科、麻醉科醫師會診，切除膽囊手術1小時順利完成。楊翁術後好奇問「從沒有膽結石，怎會引發膽囊炎？」醫師回答「沒有膽結石也會罹患膽囊炎！」
台中慈濟醫院一般外科醫師高國堯表示，膽囊炎病患大約9成都有膽結石，因膽結石阻塞膽囊出口或膽囊管導致發炎，另有近1成病人沒有膽結石，楊翁罹患的是少見的非膽結石膽囊炎。相較之下，沒石頭的膽囊炎，病情進展比有膽結石的人更快、更嚴重。
「沒有膽結石卻罹患膽囊炎病人，通常跟免疫力低下有關。」高國堯指出，有些人因重大外傷，重度感染或接受重大手術後長期禁食，導致膽汁鬱積而引發症狀，楊姓老翁雖然沒這些潛在問題，推測因年事已高，動脈硬化情況較嚴重，繼而引起膽囊壁供血障礙，膽囊缺血後孳生細菌而演變成急性無石性膽囊炎。
高國堯指出，膽囊炎病情不可逆，吃藥頂多讓疼痛舒緩一點，最好的治療方法就是手術，但很多人害怕切除後沒有膽，一直拖延治療，結果造成慢性發炎，甚至出現壞死性膽囊炎和膽囊破裂，還可能因膽囊破裂後滲入腹腔造成腹膜炎等嚴重併發症，致死率反而較高。
高國堯說，膽囊的主要作用是儲存膽汁，並將膽汁送到腸道，幫助分解脂肪，但實際上膽汁是由肝臟製造，所以切除膽囊不會影響肝功能，也不至於沒膽汁，切除已經出狀況膽囊，才能避免日後嚴重併發症。
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