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端午連假何處去？ 劍湖山水樂園推出消暑大優惠

聯合報 / 記者蔡維斌陳苡葳／雲林縣即時報導
劍湖山世界水樂園625開放供遊客濕fun壓力，熱浪侵襲，水樂園是最佳消暑勝地。記者蔡維斌／攝影
劍湖山世界水樂園625開放供遊客濕fun壓力，熱浪侵襲，水樂園是最佳消暑勝地。記者蔡維斌／攝影

疫情紓緩，劍湖山世界遊客明顯回流，人潮日增，連日來熱浪侵襲，每天熱到頭冒煙，端午連假想出遊又怕中暑，劍湖山世界水樂園2020年6月25日開放給遊客「濕fun壓力」，更推出一連串消暑的優惠，是端午消暑省錢的最佳選擇，機不可失。

劍湖山世界說，6月25日至28日端午連假期間，首創健保卡左下角序號對號優惠活動，對中6、2、5三碼，門票只要99元、對中任2碼299元、對中任1碼只需450元(原價899元)，就可以暢玩水上樂園及陸上樂園一整天，最好玩又最省荷包。

端午連假，6月當日壽星免費、當月壽星入園只要200元。配合小威の海盜村水樂園開放，並推出端午冰品大集合，獨家聖代冰淇淋、海盜霜淇淋、鳳梨冰鑽咖啡、哈根達斯、潮州冷熱冰、鯛魚燒霜淇淋、雞蛋仔霜淇淋等，各式各樣好吃好喝的冰品飲料，供遊客清涼消暑。

劍湖山世界因應觀光局國民旅遊補助，2001年7月1日以後出生的遊客，從7、8月暑假都可以天天免費到劍湖山世界暢玩水陸雙樂園。唯觀光局國民旅遊補助預算有限，如觀光局宣布補助活動完畢，劍湖山世界也將會配合停止此優惠活動。

此外，劍湖山還特別加碼推出「水陸雙月票」只要798元，就可以從端午玩到暑假結束，平均1天不到12元。又可以陪同未滿19歲遊客，天天暢玩水陸雙樂園。

劍湖山世界旗下渡假大飯店在暑假也配合水陸雙樂園，推出兩人成行優惠活動，一泊一食，每人只要1600元。也特別推出學生專案，4人同行，一泊一食加安心旅遊補助1000元後，每人只要900元，振興券皆可適用。

劍湖山世界指出，除價格優惠，主題樂園也推出深受喜愛的折造型氣球體驗，邀請汽球達人，免費教大家汽球技藝並贈送造型氣球。還有充滿競賽趣味的人力划龍舟賽，優勝者可以獲得劍湖山渡假大飯店蔚藍西餐廳餐券。每天13：30彩虹劇場有「蒙古極限特技秀」和15：00於摩天廣場前有「蒙古國嘉年華」表演。

超消暑！劍湖山小威の海盜村水樂園的夏威夷巨浪清涼又好玩。圖／劍湖山世界提供
超消暑！劍湖山小威の海盜村水樂園的夏威夷巨浪清涼又好玩。圖／劍湖山世界提供
劍湖山世界水樂園625開放並舉辦冰品大集合促銷活動。記者蔡維斌／攝影
劍湖山世界水樂園625開放並舉辦冰品大集合促銷活動。記者蔡維斌／攝影
劍湖山世界水樂園625開放並公布端午連假健保卡對號優惠活動。記者蔡維斌／攝影
劍湖山世界水樂園625開放並公布端午連假健保卡對號優惠活動。記者蔡維斌／攝影
超消暑！劍湖山小威の海盜村水樂園的夏威夷巨浪清涼又好玩。圖／劍湖山世界提供
超消暑！劍湖山小威の海盜村水樂園的夏威夷巨浪清涼又好玩。圖／劍湖山世界提供
超消暑！劍湖山小威の海盜村水樂園的夏威夷巨浪清涼又好玩。圖／劍湖山世界提供
超消暑！劍湖山小威の海盜村水樂園的夏威夷巨浪清涼又好玩。圖／劍湖山世界提供

劍湖山世界 連假 觀光局

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